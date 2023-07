Mit 29 ein echter Oldie

Stürmer Salko Mujanovic, Rückkehrer Robin Linhart und Offensivmann Volkan Düzgün, so wie Tormann Foroutan Bagherian sind neben den Leihspielern von Kooperationspartner Admira die bisherigen Traiskirchner Neuzugänge in diesem Sommer. In der letzten Woche der Transferzeit werden weitere Spieler folgen.

Ein echter Kracher wird nicht dabei sein. Das lässt der Sparkurs nicht zu. Neben der allgemeinen Preissteigerung fiel bei Traiskirchen in der vergangenen Saison auch das doppelte Trainergehalt ins Gewicht. Ex-Coach Zeljko Radovic hatte ja Vertrag bis Juni 2023. Große finanzielle Sprünge sind deshalb nicht drinnen. Das hat zur Folge, dass Traiskirchen im Vergleich zur Vorsaison noch einmal jünger wird. Neuzugang Düzgün wird mit knapp 29 Jahren der wohl älteste Spieler.Keine Sorge wegen der fehlenden RoutineZum Vergleich: Letzte Saison waren mit Oliver Mohr und Milan Jurdik immerhin zwei Ü30-Spieler im Team. Wird die fehlende Routine zum Problem? Diese Sorgen macht sich Obmann Werner Trost nicht. „Wir haben gute Jungs und den ein oder anderen mit Erfahrung“, denkt der Vereinschef an Keeper Filip Dmitrovic, Michael Tercek, Marvin Trost, Amar Helic, Salko Mujanovic oder eben Düzgün. „Die haben ein paar hundert Regionalliga-Spiele, auch Spieler wie Robin Linhart sind inzwischen nicht mehr ganz jung“, ist Trost überzeugt wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft ins Rennen zu schicken.