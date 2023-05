Mit dem Kopf wo anders

Die Niederlage gegen Siegendorf war Traiskirchen-Trainer Hans Kleer ein Dorn im Auge. „Das war die mit Abstand schlechteste Leistung im Frühjahr“, fand der Coach für den Auftritt im Nordburgenland klare Worte. Die Gründe liegen für Kleer auf der Hand: „Die Spieler sind mit anderen Dingen beschäftigt. Nicht mit dem, was auf dem Platz passiert“, bekrittelt der 53-Jährige die Einstellung des ein oder anderen Akteurs: „Da heißt es sie haben ein Probetraining da. Sie haben ein Probetraining dort, aber wenn sie weiterkommen wollen und Profi sein wollen, dann müssen sie die Leistung am Platz bringen, auch wenn es nicht mehr um so viel geht.“ Kleer sprach zu Beginn der Woche auch im Training Tacheles. Schon am Freitag (19.30 Uhr) will er ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen. „Wir haben bisher ein sehr gutes Frühjahr gespielt, auch deshalb will ich nicht, dass wir uns in den letzten drei Spielen mit so einer Leistung verabschieden, wie gegen Siegendorf. Ich weiß welches Potenzial in den Spielern steckt, aber sie müssen es auch abrufen.“

Vor allem im letzten Drittel: Dort hapert es weiterhin. Traiskirchen ist hinter Donaufeld und Stripfing die drittbeste Mannschaft in der Rückrunde, erzielte aber nur neun Tore in elf Spielen (das 3:0 am grünen Tisch gegen Bruck ausgeklammert). Der Verein weiß, wo es beim Sommertransferprogramm anzusetzen gilt.