Nach Mauerwerk kam die Mauer

Am 5. November kassierte Traiskirchen bei Mauerwerk noch die höchste Pleite seiner Regionalliga-Geschichte. Das 0:5 war eine Ohrfeige, die Wirkung zeigte – im positiven Sinn. Denn in den fünf Bewerbsspielen danach war die Traiskirchner Defensive ein unüberwindbares Bollwerk, ist seit 450 Minuten ohne Gegentreffer. „Mauerwerk war in der Form eine Ausnahme. Die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, passiert nicht in jedem Spiel“, meint Coach Kleer, der viele Gründe für die Torsperre sieht: „Im Winter haben wir gezielt an der Defensive gearbeitet. Mit Filip Dmitrovic ist auch ein wichtiger Baustein zurück.“

Und auch das Debakel gegen Mauerwerk sorgte für ein Aha-Erlebnis: „Der Unterschied war, dass Mauerwerk damals in den Eins-gegen-Eins-Situation überlegen war. Das ist ein Teilbereich der Defensivarbeit, in der wir uns definitiv verbessert haben.“

