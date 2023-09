Schneider: Tor bei Kantersieg

Nach den jüngsten Ergebnissen ist der FCM Traiskirchen mit dem Schricker Niklas Schneider schon auf dem zweiten Tabellenrang zu finden.

Am Samstag gegen Tabellenschlusslicht Mauerwerk gab es ungeahnte Höhen – nicht nur für Schneider persönlich. Sein Team gewann nämlich mit 8:0 (!) und stellt jetzt mit 23 Treffern nach acht Spielen die beste Offensive der Liga. Schneider selbst, der einmal mehr als Solosechser durchspielte und das 4:0 beisteuerte, freut sich: „Über das Tor bin ich natürlich sehr glücklich. Der 8:0-Sieg war natürlich sehr erfreulich, trotzdem sollte man ihn nicht überbewerten. Immerhin hatte Mauerwerk auch einige Torchancen, die sie nicht verwerten konnten.“

Er will freilich weiter erfolgreich sein: „Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und so viel Zählbares wie möglich mitnehmen.“ Ein kleiner Fingerzeig auf die kommenden Wochen: „In der Vergangenheit war es so, dass wir uns gegen die vermeintlich schwächeren Gegner oftmals schwerer getan haben. Deshalb müssen wir in den nächsten Wochen mindestens genauso professionell und konzentriert weiterarbeiten wie bisher.“