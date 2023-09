Schneider und FCM stoppen Sport-Club

Der Schricker Niklas Schneider und der FCM Traiskirchen setzen sich im oberen Tabellendrittel fest. Dafür benötigte es am Freitagabend eine Energieleistung und etwas noch nie Dagewesenes: Einen Dreier gegen den Wiener Sport-Club. In den bisherigen zehn Pflichtspielen gegen die Hernalser gelang den Niederösterreichern kein einziger Erfolg – bis es eben am Freitag 1:0 hieß. Dabei reisten die Wiener mit einer Serie von saisonübergreifend 13 Spielen ohne Niederlage an, mit Glück und Geschick bogen Schneider und Co die Weinstabl-Elf von 500 Zuschauern aber.

Der 19-Jährige spielte im 4-1-4-1-System von Trainer Hans Kleer wieder auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld, gab des Staubsauger vor der Abwehr. Zuletzt musste der Defensivspezialist immer wieder als Innenverteidiger aushelfen, machte aber auch dabei eine gute Figur.

Für Traiskirchen war es der vierte Saisonsieg, der dritte, bei dem man sich kein Gegentor fing. Kommende Woche fährt man zu Tabellenschlusslicht Mauerwerk, das noch auf den ersten Dreier wartet.