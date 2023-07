Trainer Kleer: „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre schon ganz gut

...seinen Kader: Es wird eine sehr interessante Aufgabe. Es ist eine Mannschaft mit vielen guten Typen. Es sind Spieler dabei, die sehr viel Wissen mitbringen, intelligente Spieler mit Potenzial, die weiter raufkommen möchten. Es sind Spieler dabei, die bei ihrem letzten Verein den Durchbruch vielleicht noch nicht geschafft haben, aber hier einen neuen Anlauf nehmen wollen. Auch die Jungs von der Admira haben ihr Herz am richtigen Fleck. Sie müssen sich einfach noch an den Erwachsenenfußball adaptieren.

...die Liga: Es sind zwei richtig gute Zweier-Mannschaften runtergekommen. Zumindest bei Rapid gehe ich davon aus, dass sie gleich wieder rauf wollen. Die Liga ist stärker geworden, wenn man sich die Transferlisten anschaut, sieht man, dass viele aufgerüstet haben. Wir sind das Gegenstück. Wir sind noch jünger geworden.

...die Zielsetzung: Am Anfang wird es darum gehen, so viele Punkte wie möglich zu machen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Am Ende der Herbstsaison wäre ein einstelliger Tabellenplatz schon ganz gut.

...die Innenverteidigung: Aktuell die größte Baustelle. Wir haben Zdichynec dazubekommen, der aber auch kein gelernter Innenverteidiger ist, aber er nimmt viel auf. Es wird ein paar Wochen brauchen, bis sich das eingespielt hat. Generell hätte ich noch gerne zwei, drei Wochen länger Zeit gehabt, die Mannschaft ist doch frisch zusammengestellt.

...die Admira-Kooperationsspieler: Nadir Ajanovic und Yannick Maierhofer werden bei uns dabei sein. Das war mir wichtig. Letzte Saison war es ja anders, da waren die Kooperationsspieler bei der Admira und sind dann zu uns gekommen. Für die Entwicklung der Burschen ist es, glaube ich, aber besser, wenn sie bei uns mittrainieren. Wenn es bei der Admira Probleme gibt oder sie sich super präsentieren, können sie freilich auch oben dabei sein.