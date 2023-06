Traiskirchen und seine Testspieler

Die erste Trainingswoche hat Traiskirchen bereits hinter sich. „Es war ein langsamer, ganz gemächlicher Start, wo aber noch einige Spieler gefehlt haben“, gibt Trainer Hans Kleer Einblicke. In der nunmehr zweiten Trainingswoche soll die Intensität aber weiter steigen.

Am gestrigen Dienstag fand nach Redaktionsschluss das erste Testspiel gegen Krems statt. Im Rahmen des Freundschaftsspiels wurde vor allem einigen Testpiloten ganz genau auf die Beine geschaut. „Weil wir dadurch glauben ein besseres Urteil abgeben zu können“, erklärt Kleer.

Zwei Innenverteidiger und fünf Offensive waren mit dabei. Vor allem der Abgang von Leo Maros in der Abwehr soll kompensiert werden. Aber auch im Angriff ist nach den Abgängen von Tin Vastic, Milan Jurdik und Deniss Stradins Aufholbedarf. „Da haben wir ja doch einige verloren, werden aber noch Spieler brauchen“, stellt Kleer klar.

Wer die Kooperationsspieler sein werden, die dann auch für die Admira auflaufen dürfen, steht noch nicht fest. „Da haben wir ja noch Zeit, hängt auch von den Planungen der Admira ab“, steht Obmann Werner Trost in engem Austausch mit den Südstädtern.

Ungeachtet der Kooperationsspieler wandern aber wieder einige Admiraner nach Traiskirchen. Wie etwa Marc Helleparth, Niklas Schneider, Keeper Akim Chizuka oder Alexander Leidinger. Gut möglich, dass noch der ein oder andere Admira-U18-Kicker in Traiskirchen landen wird. Da hängt es vor allem davon ab, wie die neu formierten Admira Panthers in der 2. Landesliga Ost aufgefüllt werden.

Spieler mit Potenzial nach oben sollen eher in Traiskirchen „geparkt“ werden — das hängt aber auch von der möglichen Spielzeit ab. „Da werden wir schauen, dass wir eine gute Mischung finden“, sagt Admira-Sportdirektor Peter Stöger, der natürlich will, dass die Akademie-Abgänger so viel Spielpraxis wie möglich haben.