„Vier gewinnt“ mit dem Ball

Das Bollwerk hält weiter. Traiskirchen ist seit acht Pflichtspielen ohne Gegentor. Die Torsperre dauert nun schon 726 Minuten an – Liga und RLO-Cup zusammengerechnet.

Nach dem 0:0 gegen Stripfing kehrte Traiskirchen gegen Draßburg (2:0) auch wieder in die Erfolgsspur zurück. Das Ergebnis war an diesem Freitagabend nicht der einzige Unterschied. Trainer Hans Kleer setzte im Nordburgenland wieder auf die Viererkette. Gegen Stripfing hatte der Coach zum ersten Mal im Frühjahr auf die Dreier-, beziehungsweise Fünferkette gesetzt. „Es ist auch immer abhängig vom Gegner“, sagt der 53-Jährige, der prinzipiell die Vierer-Variante präferiert: „Im Ballbesitz sind wir mit der Viererkette einfach besser. Mit der Dreierkette fehlt uns offensiv ein Spieler.“

Besonderes Augenmerk auf Rechtsverteidiger

So wanderte Isuf Ajradini gegen Draßburg wieder in den Sturm. Gegen Stripfing spielte er Rechtsverteidiger, respektive auf der Außenbahn. Da mit Amar Helic, Michael Welkovits und Marvin Trost weitere drei Rechtsverteidiger fehlen, rückt Fatih Balli von innen nach außen, machte seine Sache gegen Draßburg solide und erzielte kurz vor der Pause das 1:0. Von Kleer gibt es Lob: „Er kann sich sicher noch steigern. Gegen Draßburg war es aber schon viel besser als in den Partien zuvor. Er hat generell eine super Entwicklung hingelegt, ist ein sehr lernwilliger Spieler.“