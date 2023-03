Youngster aus Schrick etabliert sich in Ostliga

Der Wolkersdorfer Markus Nowotny ist beim FC Marchfeld seit knapp sechs Jahren eine feste Größe in der Verteidigung. Der Gaweinstaler Kilian Kretschmer spielte sich im Frühjahr 2022 im Tor des SV Stripfing fest und ist mit den Marchfeldern aktuell voll auf Aufstiegskurs. Und auch ein Mittelfeldmann aus dem Bezirk Mistelbach etabliert sich immer mehr in der Regionalliga Ost: Niklas Schneider aus Schrick.

Der 18-Jährige sammelte schon vor einem Jahr acht (Kurz-)Einsätze für die Admira Juniors und entwickelte sich auch im Herbst nach dem Zusammenschluss mit dem FCM Traiskirchen nach Wunsch. Elfmal schickte ihn Trainer Hans Kleer in Liga oder Cup aufs Feld, viermal davon von Anfang an. Nach einer guten Wintervorbereitung scheint der Aufstieg nun weiterzugehen: Sowohl zum Auftakt gegen den Wiener Sport-Club, als auch am Freitag beim 3:0-Sieg in Wiener Neustadt stand Schneider in der Startelf. Der Teenager leitete mit einem Traumpass auch das zwischenzeitliche 2:0 ein, Coach Hans Kleer ließ ihn durchspielen.

Kleer: „Bringt vieles mit für Entwicklung nach oben"

Der Übungsleiter lobt den zentralen Mittelfeldspieler: „Die Entwicklung ist hervorragend, er hat letztes Jahr ja noch U18 gespielt. Er ist aktuell fixer Bestandteil meiner Mannschaft.“ Schneider überzeugt mit Ballsicherheit, sehr viel Spielverständnis und Antizipation und ist taktisch schon sehr weit. Dafür sieht Kleer im Zweikampfverhalten und in der Dynamik noch Verbesserungspotenzial. Er hielt aber fest: „Er bringt vieles mit für eine Entwicklung nach oben.“

Wie erging es den anderen Bezirkskickern am Wochenende? Kretschmer verpasste die überraschende zweite Stripfinger Saisonniederlage krankheitsbedingt, Nowotny und der FC Marchfeld waren wegen des Brucker Nichtantritts diesmal spielfrei und testeten gegen Landesligist Zwettl (5:0).