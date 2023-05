Zum 30er gab es noch kein Geburtstagsgeschenk

Am vergangenen Montag feierte Patrick Haas seinen 30. Geburtstag. Drei Punkte als Geschenk blieben am Freitag aus. „Hätten wir das Gegentor nicht bekommen und wäre die Partie 0:0 ausgegangen, hätte glaub ich keiner gesagt, dass wir schlecht gespielt haben“, meint Traiskirchens Nummer sieben, der in Siegendorf in Abwesenheit von Marvin Trost und Oliver Mohr die Kapitänsschleife trug.

Vom Spielführer gibt es keine Vorwürfe. Im Gegenteil: Für Leo Maros, der bei seiner Kopfballrückgabe zum 0:1 höhst unglücklich agierte, gibt es positiven Zuspruch: „Leo hat in dieser Saison schon so viele Gegentore verhindert. So ein Fehler wird ihm nie wieder passieren.“

Was in den letzten drei Saisonspielen besser werden muss, ist auch Haas bewusst: „Es ist ein leidiges Thema. Vor dem Tor treffen wir nicht die richtigen Entscheidungen. Da müssen wir eine Schippe drauflegen.“ Dass es in den letzten drei Spielen nur mehr um die goldene Ananas geht, lässt Haas nicht gelten: „Wir haben uns vor der Saison schon Ziele gesteckt, was Punkte und Platzierung anbetrifft, die wollen wir auch erreichen.“ Und es gibt ja auch noch eine Titelchance. Das Finale für den RLO-Cup wurde für 16. Mai terminiert. Traiskirchen hat gegen Marchfeld Heimvorteil. „Die Meisterschaft ist für uns primär, aber klar wäre der Titel ein schöner Abschluss der Saison.“ Für Haas wäre es nach den Meisterstücken mit Horn (2012), FAC (2014) in der Regionalliga, so wie dem Landesliga-Coup mit Stripfing (2019) der vierte Titel im Erwachsenenbereich. Und dann doch noch ein verspätetes Geschenk zum Geburtstag.