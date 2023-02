Fortuna trennt sich von Trainer Valenka

Als die Fortuna vor knapp sechs Wochen in der HTL-Halle Stella Rossa an die Wand spielt, ahnt niemand, dass es der letzte Sieg unter Markus Valenka als Trainer ist. Fünf sieglose Spiele und ein schwacher Auftritt am Sonntag (erneut gegen Stella Rossa) später ist die Amtszeit von Valenka beim amtierenden Meister abgelaufen. Das teilte die Fortuna durch Kapitän und Vorstand Marco Meitz mit: „Wir wollten aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen für die Final Four einen neuen Impuls setzen.“ Valenka war nach der Champions League-Qualifikation in die großen Fußstapfen von Meistertrainer Daniel Kohn getreten.

Sein Nachfolger steht bereits fest – interimistisch wird Jochen Wöhrer die Fortuna coachen. „Uns hat in den letzten Wochen die Leidenschaft gefehlt, wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den richtigen Mann gefunden haben“, so Meitz. Das Ziel, den Meistertitel zu verteidigen, lebt noch. Meitz: „Das wollen wir mit allen Mitteln erreichen, in den Final Four ist alles auf null gestellt.“ Am Samstag geht‘s auswärts bei Diamant Linz zum ersten Spiel der Finalrunde.

Valenka: „Fortuna kann ihre Ziele noch erreichen“

Valenka, der am Dienstag von Vorstand Philipp Brandecker in Kenntnis gesetzt wurde, zeigte sich überrascht vom Zeitpunkt der Entscheidung: „Ich habe fast schon damit gerechnet, dass nach der Saison eine Veränderung passieren wird. Dass sie aber jetzt, vor den Final Four, passiert, überrascht mich doch.“ Von seiner ersten Station als hauptverantwortlicher Trainer nimmt Valenka viele positive Erfahrungen mit: „Es hat großen Spaß gemacht, mit so viel Qualität arbeiten zu dürfen. Die Fortuna wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.“

Für die ausbleibende Saison drückt er seinem Ex-Verein die Daumen: „Ich bin überzeugt, dass die Fortuna ihre Ziele erreichen kann – wenn die Führungsspieler ihr Potenzial voll abrufen, was in dieser Saison leider selten der Fall war.“