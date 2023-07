Die Regionalliga ist so ausgeglichen wie nie

SK Rapid Amateure: Der Absteiger spielte eine gute Vorbereitung, die der Konkurrenz ins Auge stach. Immer wieder fiel Rapid bei den Top-drei-Tipps der Trainer, oft sogar auf der Eins. Trainer Stefan Kulovits belässt es dabei, „natürlich eine gute Rolle spielen“ zu wollen. Zweites Ziel: ein Sprungbrett für die Profis sein.

Young Violets: Durch die Kooperation mit Stripfing haben die Young Violets nur vier Nicht-Teenager im Kader. „Wir wollen uns im ersten Jahr in der Liga stabilisieren“, peilt Coach Max Uhlig das Mittelfeld an. Leader im Team ist Ex-ÖFB-Teamkicker Philipp Hosiner (34). Für Uhlig „ein Vorbild. Kein Lautsprecher, aber so professionell.“

TWL Elektra: Eine konkrete Platzierung hat sich Trainer Herbert Gager „eigentlich noch nie“ vorgenommen. So belässt er es auch diesmal bei: „Wir wollen wie jedes Jahr eine gute Rolle spielen.“ Größtenteils vertraut man dabei dem Stamm der letzten Jahre, die Lücke von Torjäger Taner Sen soll der Grieche Romario Cekaj schließen.

SR Donaufeld: Als Dritter in der letzten Saison das Überraschungsteam. „Es wird brutal, das zu wiederholen. Wir leben von Leidenschaft und Euphorie, bringen wir das auf den Platz, wird es wieder gut“, rechnet Coach Josef Michorl mit einem einstelligen Tabellenplatz: „Wir sind mit Holzer vorne und Holzmann hinten breiter geworden.“

Marchfeld und Krems peilen die ersten Fünf an

Wiener Sport-Club: Für den Wiener Sport-Club geht es heuer um einen einstelligen Tabellenplatz, wie Trainer Robert Weinstabl das Saisonziel formuliert. Die Mannschaft wurde stark umgebaut, der Altersschnitt rund zwei Jahre nach unten gesenkt. Weinstabl zum Start in Oberwart: „Eine ganz schwere Aufgabe.“

FC Marchfeld: Hannes Friesenbichler ist zurück auf der Trainerbank und will „auf jeden Fall in die Top Fünf“. Die größten Veränderungen im Kader kamen in der Offensive, Taner Sen und Eleoenai Tompte sollen den Abgang von Max Entrup vergessen machen. Zum Auftakt geht es nach Draßburg, Friesenbichler ist generell „guter Dinge“.

FCM Traiskirchen: 14 Zugänge und 13 Abgänge. Es war eine ereignisreiche Transferzeit. Traiskirchen wurde noch einen Tick jünger (21,6 Jahre im Schnitt). Trainer Hans Kleer peilt für die Hinrunde einen Platz im gesicherten Mittelfeld an: „Das wäre schon ganz gut.“ Auftaktgegner Ardagger ist „unangenehm. Ein Aufsteiger mit Euphorie.“

Kremser SC: Für viele sind die Wachauer ein Geheimfavorit. „Wir wollen Platz sieben vom letzten Jahr toppen“, kommentiert Trainer Thomas Flögel, der neben Routinier Flo Sittsam viele Junge dazubekam: „Wir haben gut nachgelegt.“ Der Start gegen Rapid II wird gleich ein Spitzenspiel: „Wenn wir auch ein Top-Team sind, dann kannst du das so sagen“, grinst Flögel.

Platz acht ist nicht Leobendorfs Anspruch

SV Leobendorf: Mit Mario Konrad ging eine Identifikationsfigur, mit Oliver Pranjic und Marco Sahanek kamen offensive Top-Spieler. „Wir wollen unter die Top fünf, Platz acht ist nicht unser Anspruch“, so Coach Sascha Laschet: „Aber wir müssen die PS auf die Straße bringen. Es bringt nichts, einen Sportwagen im zweiten Gang zu fahren.“

FC Mauerwerk: Bei den Wienern gab es ein großes Kommen und Gehen, die Mannschaft wurde an vielen Stellen umgebastelt, das Ziel bleibt ambitioniert: „Wir wollen einen Top-sechs-Platz“, so Trainer Ilco Naumoski, der auf einen guten Start hofft, wenngleich der Gegner schwer ist: „Aufsteiger FavAC wird heiß sein und das Stadion sicher gut gefüllt.“

SC Wiener Viktoria: Ein paar Veränderungen gab's bei der Wiener Viktoria. Für Trainer Toni Polster ist klar: „Wir wollen weiter attraktiven Fußball spielen.“ Das Ziel sei ein Platz in der oberen Tabellenhälfte. Zum Auftakt geht's zu den Young Violets. Polster warnt vor Philipp Hosiner und Co, hofft aber auf ein Erfolgserlebnis.

ASV Draßburg: Mit einem überzeugenden 5:0-Sieg im ÖFB-Cup gegen Parndorf tankte Draßburg Selbstvertrauen, auch wenn Trainer Michael Porics weiß: „Das wird eine immense Herausforderung, Marchfeld ist ein Titelkandidat.“ Die Zielsetzung der Burgenländer lautet Platz acht bis zwölf – verstärkt hat man sich u. a. mit den Ex-Profis Erhardt und Schimandl.

Aufsteiger geben Klassenerhalt als Ziel aus

SC Neusiedl/See: Ein solider einstelliger Tabellenplatz wird in der Seestadt als Saisonziel betont – den Abstiegsnervenkitzel aus der Vorsaison will man sich ersparen. Dementsprechend wichtig sei ein guter Beginn: „Aber wir haben gleich eine extreme Prüfung mit dem Vizemeister TWL Elektra“, so NSC-Coach Stefan Rapp.

SG Ardagger/Viehdorf: Der Landesliga-Meister will beim Ostliga-Debüt gegen Traiskirchen „auf alle Fälle etwas Zählbares mitnehmen“ und schnell einen Punktepolster aufbauen, „damit es zum Schluss hin gar nicht erst eng wird“, wie Trainer Michael Unterberger erklärt. Die Meistermannschaft ist zusammengeblieben, der Kader wurde um vier Spieler verbreitert.

FavAC: In einem dramatischen Finish feierte der FavAC den Titel in der Wiener Stadtliga, kickt erstmals seit 25 Jahren wieder in der Regionalliga. Die Kaderplanung sei schwierig gewesen, aber mit seinem jungen und hungrigen Team will Trainer Dozhghar Kadir alles daransetzen oben zu bleiben: „Das wäre ein unglaublich großer Erfolg.“

SV Oberwart: Mit Patrick Farkas, Michael Huber und Lukas Ried holten die Burgenländer drei Profis mit regionalem Bezug. Als Ziel gibt Coach Klaus Guger dennoch den Klassenerhalt aus: „Man hat bei Siegendorf im Vorjahr gesehen, wie schwer es ist in dieser Liga zu spielen.“ In Runde eins wartet der Sport-Club: „Zum Auftakt gibt es keinen besseren Gegner.“