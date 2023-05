Konrad sagt Servus und wechselt nach Stockerau

NÖN: Ihre Ära in Leobendorf ist vorbei, Sie hatten viele schöne Momente beim SVL. Was war der schönste bzw. emotionalste?

Mario Konrad: „Einer der schönsten Momente in Leobendorf war natürlich der Aufstieg in die Regionalliga 2017/18. Der Torschützenkönig in der 1. Landesliga ist auch dabei. Dieses Jahr war auch sehr emotional, weil wir mit einer qualitativ-guten Mannschaft lange gegen den Abstieg gespielt und erst spät den Klassenerhalt fixiert haben. Das war sehr emotional, aber auch mental sehr anstrengend.“

Wie waren die Gedanken rund um den Samstag und die Minuten nach dem Schlusspfiff?

Konrad: „Eher durchwachsen. Ich hatte ja schon einen Abschied aus Leobendorf, wie ich damals zur Vienna gewechselt bin, so gesehen war es keine neuer Erfahrung. Trotzdem ist natürlich Wehmut dabei, weil ich Leobendorfer bin und man nie gerne von seinem Stammverein weggeht. Ich war noch lange nach dem Match am Platz, habe viele Gespräche geführt und auch immer wieder gesagt, man sieht sich im Fußball immer zweimal.“

Wie wir wissen, hat es nicht mit einer weiteren Zusammenarbeit geklappt. Wie groß ist die Enttäuschung darüber und woran scheiterte es schlussendlich?

Konrad: „Wir hatten ein sehr offenes und ehrliches Gespräch, in dem mir mitgeteilt wurde, dass sie sportlich nicht mehr mit mir planen. Das ist ja auch völlig okay, mit 40 ist es ja dann doch auf höherem Niveau auch vorbei. Nichtsdestotrotz wäre ich schon noch gerne geblieben, in welche Funktion auch immer. Angestrebt hätte ich eher eine Funktion abseits des Platzes, das ist so leider nicht zu Stande gekommen. Ich hatte ein Angebot als spielender Trainer in der zweiten Kampfmannschaft. Das hat mich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht gereizt. Es hat andere Angebote auch gegeben, eines davon hab ich jetzt ab Sommer angenommen.“

Auch mit 40 sind Sie noch topfit und torhungrig. Wie geht es im Sommer weiter?

Konrad: „Im Sommer geht die Reise für mich nach Stockerau, als spielender Co-Trainer. Stefan Jaschke, Thomas Schmidt und Robert Haas haben sich wirklich sehr um mich bemüht. Sie wollten schon letztes Jahr im Sommer, dass ich den Weg mache, damals hab ich mich aber für Leobendorf entschieden. Heuer war für mich die Entscheidung ganz klar. Weil es in der Nähe ist und der Verein Ziele hat. Das größte Ziel ist da der Aufstieg in die 1. Landesliga und ich glaube, mit dem Umfeld, dem Trainerteam und den handelnden Personen, die dort am Werk sind, denke ich, ist dieses Ziel sehr realistisch. Die Co-Trainer-Tätigkeit auch um schon in eine andere Richtung zu gehen und neue Facetten kennenzulernen. Auf die Aufgabe freue ich mich schon sehr.“

Wo und in welcher Position sehen Sie sich in fünf Jahren?

Konrad: „Wenn ich die letzten Jahre Revue passieren lasse, hätte ich das vor ein paar Jahren auch nicht beantworten können. Weil der Fußball immer wieder neue Ideen und Möglichkeiten hervorbringt. Ich sag einmal so: In fünf Jahren denke ich, dass ich nicht mehr spielen werde (lacht). Vor fünf Jahren hätte ich aber wahrscheinlich auch gesagt, dass ich in fünf Jahren nicht mehr spielen werde und jetzt spiel ich noch immer und häng' noch ein Jahr dran.“ Ich seh' mich auf jeden Fall in einer Position, in der mein Sportmanagement-Studium zum tragen kommt. Auch bei der Trainerausbildung fehlt mir nur noch die A-Lizenz, die werde ich auch noch machen.