Burgemeister-licher Rückblick zum 50er

Sein Name ist ganz eng mit dem regionalen Fußball verbunden – egal ob als Spieler, Trainer oder Funktionär, Jürgen Burgemeister prägte in den letzten Jahrzehnten den Sport im Bezirk ganz entscheidend mit. Seinen Geburtstag feierte er im Kreise von Freunden, Familie, Arbeitskollegen und Wegbegleitern im VIP-Club der ERGO Arena (siehe Treffpunkt Seite 92). 50 Jahre, auch ein guter Zeitpunkt, den bisherigen Lebensweg zu bilanzieren. Und diese Bilanz kann sich sehen lassen. Sieben Mal wurde Burgemeister Meister — fünf Mal mit Sollenau, zwei Mal mit Eisenstadt. „Jeder Titel hatte etwas Schönes, war auf seine eigene Art ein tolles Erlebnis. Egal, ob es die Zeit in Sollenau war, wo wir die Siege bei den Festen von Toni Ebner quasi noch mit den Stollen an den Füßen direkt auf der Tribüne gefeiert haben. Oder in Eisenstadt, als wir gemeinsam mit unseren Frauen unterwegs waren und auch eine eingeschworene Partie waren“, schwelgt „Burgi“ in Erinnerungen. Der Meistertitel mit Sollenaus 1b in der 1. Klasse Süd in der Saison 2010/2011 hat aber einen ganz besonderen Stellenwert. „Und zwar weil ich damals dann schon als Sportlicher Leiter und gemeinsam mit Thomas Husar als Trainerduo in einer ganz anderen Verantwortung stand“, so Burgemeister. Dass von den goldenen Jahren in Sollenau am Ende ein Defacto-Lizenzverkauf und ein Gang in die 1. Klasse standen, bedauert Burgemeister: „Denn mein Szenario wäre es gewesen, mit Talenten aus der zweiten Mannschaft und mit Gestandenen aus der Regionalliga in der 1. Landesliga weiterzuspielen und so Sollenau weiter oben zu etablieren...“2. Liga, Ostliga,

„Mr. 4 Football“Fast wäre ein weiterer Titel als Trainer hinzugekommen, 2014/2015 war Burgemeister mit den SC Wiener Neustadt Amateuren (heute: Juniors) in der 2. Landesliga bis zum Schluss im Titelrennen, am Ende machte Traiskirchen das Rennen. Den Wiener Neustädter SC kennt Burgemeister aus allen Blickwinkeln: Als Spieler vor rund 20 Jahren, dann als Trainer der Amateure, im Sommer 2019 dann sogar kurze Zeit mit Sargon Duran als Interimstrainerduo in der 2. Liga. „Eine spannende Erfahrung“, wie es Burgemeister ausdrückt. Und in der Folge als Sportdirektor und dann auch als Cheftrainer in der Regionalliga — ehe Burgemeister in den Nachwuchs wechselte, seither das Flaggschiff-Projekt „4Football“ leitet. „Stadtrat Philipp Gruber und die vier Wiener Neustädter Vereine haben mich bei dem Entscheidungsprozess überzeugt, ich bin sehr glücklich darüber, diesen Schritt gemacht zu haben“, so Burgemeister.

Wer so viel Zeit am Fußballplatz verbringt, der muss auch eine entsprechend verständnisvolle Frau an seiner Seite haben – die hat Jürgen in seiner Doris gefunden: „Da muss ich wirklich dankbar sein, sie hat mich immer unterstützt. Sie kommt zum Glück auch aus einer Fußballerfamilie und war auch selbst vor allem in Eisenstadt mit von der Partie.“

Jürgen Burgemeister, der Titelsammler – die Glanzzeiten des SC Sollenau, der Aufstieg bis in die Regionalliga trägt seine Handschrift. Als Kapitän am Platz und später als Sportdirektor war er eines der Gesichter des Erfolgs. Foto: Foto: Schranz