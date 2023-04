„Aussteiger“ Bruck drohen saftige Strafen

Werbung

Dem ASK/BSC Bruck, der bekanntlich zu den Frühjahrspartien in der Regionalliga Ost nicht mehr antritt, droht weiteres Ungemach. In welchem Umfang ist allerdings noch offen.

In der vergangenen Woche tagte der Kontrollausschuss des Niederösterreichischen Fußballverbands. Eine Entscheidung zum Thema „Verstoß gegen die Amateurbestimmungen“ gibt es noch nicht. Dabei geht‘s um zugesagte Kickergagen jenseits der PRAE (Pauschale Reiseaufwandsentschädigung, bis zum vergangenen Jahr maximal 540 Euro im Monat) und mutmaßlich unterlassene Anmeldung der betroffenen Spieler als Profis.

„Die Spieler haben Unterlagen nachgereicht, wonach sich einige davon erhoffen, nicht als Profi-Spieler zu gelten“, berichtete NÖFV-Geschäfsführer Heimo Zechmeister vom NÖFV. Damit ist die Entscheidung vertagt und soll „zeitnah“ (Zechmeister) in einer der nächsten Kontrollausschusssitzungen fallen. Wie die NÖN aus gut informierten Kreisen abseits des Verbands erfahren konnte, werden sich einige Spieler schwer tun, ihre Gagen als Aufwandsentschädigungen definieren zu können. Damit droht diesen Kickern eine Sperre und dem ASK/BSC eine Strafe.

Bockay rief die FIFA zu Hilfe

Übrigens gibt es Neuigkeiten in der Causa „FIFA-Intervention.“ Wie die NÖN berichtete und auch der ASK/BSC vor mehr als einem Monat bestätigte, erhielt der Verein eine Zahlungsaufforderung vom Weltverband. Ein Ex-Kicker meldete der FIFA, dass er im Herbst keine Gage bekommen habe. Mittlerweile sollen es sogar zwei Spieler sein – einen davon bekam die NÖN ans Telefon: Tomas Bockay. „Es stimmt. Die FIFA hat für mich eine Mail an Bruck geschickt“, sagt der Verteidiger, der mittlerweile in Neusiedl kickt. Ob er seine Gage aus Brucker Zeiten schon bekommen hat? „Nein. Ich hoffe, dass das passiert. Ich habe drei, vier Monate lang keinen Euro gesehen. Die anderen Spieler auch nicht“, versichert Bockay.