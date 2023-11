Ardagger/Viehdorf: Gekommen, um zu bleiben

Ardagger/Viehdorf hat 2023 Historisches geschafft. Die Spielgemeinschaft hat mit dem Meistertitel in der 1. Landesliga im Juni den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gefeiert. Und ist damit als erst vierter Verein aus dem Bezirk Amstetten in die Regionalliga, Österreichs dritthöchste Spielklasse, aufgestiegen.

Dass das kein Zufall war, hat Ardagger/Viehdorf nun in der Hinrunde bewiesen. 17 Zähler hat der Aufsteiger mit dem jüngsten Sieg gegen Elektra in der ersten Meistschaftshälfte geholt – deutlich mehr als Oberwart, FavAC, Draßburg und Mauerwerk. Vier volle Erfolge waren dabei – darunter gegen den aktuellen Tabellenführer Krems – und ein Beinahe-Sieg gegen den derzeitigen Zweiten Rapid II.

Das Frühjahr wird nicht weniger kräftezehrend als der Herbst. Aber Trainer Michael Unterberger und sein Team haben sich eine gute Ausgangslage geschaffen, um in der Rückrunde den Ostligaverbleib zu fixieren. Ardagger/Viehdorf ist gekommen, um zu bleiben.