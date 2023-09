Balsam für die Seele

Gut gespielt hat der FC Marchfeld in den ersten Wochen der neuen Regionalligasaison fast immer, belohnt hat er sich allerdings nicht.

Am Freitag gelang völlig verdient der erste Saisonsieg, erst in der Nachspielzeit fielen die entscheidenden Treffer zu Gunsten der Marchfelder. Trainer Hannes Friesenbichler merkte man die Erleichterung natürlich an. Seine Arbeit beim FCM ist gut, mit nur zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen wuchs der Druck auf ihn aber natürlich auch. Jetzt ist der erste Dreier auf dem Konto, Taner Sen, Daniel Sudar und die Kollegen haben ihr Erfolgserlebnis und damit für den bitter nötigen Druckausgleich in Mannsdorf gesorgt.

Das Erfolgserlebnis könnte zur Wende für Hannes Friesenbichler und sein Team werden, die positive Energie muss man mitnehmen. Am Freitag wartete mit Leobendorf ein schwerer Gegner, der zuletzt aber zweimal wankte und verlor. Der FCM weiß jetzt jedenfalls, dass man das Gewinnen nicht verlernt hat!