Beflügeltes Ardagger

Was war das für ein Fußballfest! 2.500 Fans, Sonnenschein und Red Bull Salzburg zu Gast bei der SG Ardagger/Viehdorf. Das ÖFB-Cup-Spiel ließ keine Wünsche offen.

Angefangen bei der Top-Organisation, die der gesamte Verein auf die Beine stellte. Über die starke Leistung, die die Elf von Trainer Michael Unterberger gegen die Salzburger zeigte. Bis zur Möglichkeit, den österreichischen Serienmeister so hautnah zu erleben wie selten – Selfies und Autogramme mit Andreas Ulmer, Matthias Jaissle, Christoph Freund und Co. inklusive.

Der Cup-Kracher war die fulminante Belohnung für die jahrzehntelange harte Arbeit in Ardagger. Jene harte Arbeit, die jetzt mehr gefragt sein wird denn je. Denn die SG Ardagger/Viehdorf betritt am kommenden Freitag mit dem ersten Spiel in der Regionalliga Ost Neuland.

Die Devise: Nur oben bleiben in Österreichs dritthöchster Spielklasse. Dafür sollten schnellstmöglich Punkte her. Am besten – beflügelt vom jüngsten Fußballfest – gleich am Freitag gegen Traiskirchen.