Das macht Lust

Es läuft beim SV Leobendorf! Im Cup Horn ausgeschaltet, in der Meisterschaft zum Auftakt klar gewonnen und jetzt auch noch für die nächste Pokalrunde das Traumlos Sturm Graz gezogen – unter der Burg Kreuzen-stein ist die Stimmung prächtig.

Wer die vielen Auswärtsfans in Wien gegen Donaufeld sah, das Strahlen in den Gesichtern von Trainer Sascha Laschet und seinen Spielern, der weiß: Der SVL hat seine gute Frühjahrsform in die neue Herbstsaison gerettet. In diesem Sommer wurde dann ein weiterer Grundstein gelegt, indem man den Kader gut verstärkte. Vor allem die Ausnahmekönner Oliver Pranjic und Marco Sahanek sind offensiv die Crème de la Crème in der Ostliga. Mit diesen Erfolgserlebnissen steigt natürlich auch das Selbstvertrauen.

Wenn am Samstag also Draßburg im Weinviertel aufschlägt, brauchen sich Laschet & Co. nicht verstecken. Auch, wenn die Burgenländer einen ähnlich guten Start wie der SVL hatten. Denn bringt man die Qualität auf den Platz, geht der Erfolgslauf weiter.