Kollektives Aufatmen beim SV Leobendorf: Durch den 4:0-Auswärtssieg in Siegendorf ist der Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach. Der starke Auftritt im Burgenland zeigt aber auch, welches Potenzial eigentlich in den Beinen der Leobendorfer steckt. Der starke vierte Platz in der Rückrundentabelle spricht dabei ohnehin Bände.

Allen beteiligten war nach dem verpatzten Herbst klar, dass das nicht das wahre Gesicht des SVL ist. Aber wenn man in der dritthöchsten Spielklasse im Abstiegskampf ist, dann zählen oft andere Qualitäten als die reinen fußballerische Qualitäten. Diese haben die Jungs von Coach Sascha Laschet im Frühjahr endlich auch regelmäßig abgerufen können, woran der Erfolgstrainer sicherlich auch maßgeblich seinen Anteil hatte.

Da ist es nur konsequent, dass der Verein mit ihm jetzt verlängert hat. Denn knüpft man im Herbst an, wo man diesen Sommer vermutlich aufhören wird, dann sollte der Ligaverbleib in der kommenden Regionalliga-Saison deutlich leichter gelingen.