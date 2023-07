Der KSC zieht

Wer erinnert sich eigentlich noch an Landesliga-Partien des Kremser Sportclubs gegen Kottingbrunn, Rohrbach oder Ortmann, als sich die Verantwortlichen bereits bei 300 Besuchern im Stadion freuten? Klar, in der Aufstiegssaison sah es mit dem Zuschaueraufkommen im Sepp-Doll-Stadion aufgrund der Spannungslage nicht ganz so trist aus. Die Zeiten, in denen auf der Stehplatztribüne gähnende Leere herrschte und die Sitzplatztribüne einem mehr als löchrigen Fleckerlteppich glich, liegen trotzdem noch gar nicht allzu lange zurück.

In der vergangenen Saison gehörte der KSC bereits zu den zuschauerstärksten Vereinen der Regionalliga. Und auch wenn 700 Zuschauer im für aktuelle Standards überdimensionierten „Sepp-Doll“ nicht sonderlich spektakulär aussieht, spricht das Interesse Bände. Krems gehört wieder zu den spannendesten Fußballvereinen in Niederösterreich.

Das zeigte auch der Cup-Auftritt gegen Amstetten. Über 2.000 Menschen kamen ins Stadion. Kein Duell mit einem Zweitligisten zog mehr.