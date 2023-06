Der Schaden ist riesig

In den letzten Jahren war die Champions Trophy in den Bezirken Baden und Mödling der Höhepunkt der Nachwuchsfußballsaison. Internationale Spitzenteams wie Juventus, Atletico oder Benfica duellierten sich mit der nationalen und regionalen Jugend.

Das Konzept von Geri Berger funktionierte. Doch mit einem Schlag ist die Marke ruiniert. Was am Wochenende in St. Pölten passierte, ist ein organisatorisches Totalversagen. Warum das ganze dermaßen schief ging, hat mehrere mögliche Gründe. Ganz sicher waren Bergers Partner vor Ort angesichts der Größe der Veranstaltung überrascht, unvorbereitet und überfordert. Beger selbst muss sich eingestehen, dass sein Vertrauen in diesem Fall naiv war.

Was bleibt sind viele enttäuschte Kinder, die eines Saisonhöhepunkts beraubt wurden. Um den angerichteten Schaden wieder gutzumachen, wird es Überzeugungsarbeit, Entschuldigungen und vor allem Zeit brauchen. Das U12-Turnier in Traiskirchen wird ein erster Schritt der Wiedergutmachung.