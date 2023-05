„Tempus fugit“ — wie der Lateiner sagen würde, „die Zeit flieht“. Jetzt hat eine Landesliga in spe logischerweise andere Sorgen als verstaubte Phrasen, die alten Römer brachten es aber trotzdem für den SC Wiener Neustadt treffend auf den Punkt. Mitte Mai rinnt die Zeit bei der Kaderplanung in diesen Sphären doppelt so schnell dahin. Es braucht ganz dringend zeitnah klare Ansagen, um auf dem höchst umkämpften Spielermarkt noch ein paar Filetstücke abzugreifen.

https://m.noen.at/meinfussball/regionalliga-ost/wiener-neustaedter-sc-der-fruehlingsflirt-mit-verlobungs-potenzial-367615752

Denn sonst startet die neue Vereinsführung mit einem ähnlichen Problem wie ihre Vorgänger – denn beim SC Wiener Neustadt ging es am Transfermarkt traditionell Spitz auf Knopf zu, es gab auch schon Trainingsauftakte in der Vergangenheit, in denen der Kader nur in groben Zügen stand. Das soll jetzt freilich anders werden. Den Anfang kann, soll, wird die Trainerbestellung machen. Mit Thomas Leonhardsberger angelt(e) der WNSC nach einem Mann, der die blau-weiße DNA in sich trägt.