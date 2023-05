Ego hinten angestellt

Es hatte sich abgezeichnet: Die Wege des Kremser Sportclubs und seines Trainers Björn Wagner trennen sich im Sommer. Eine große Verabschiedung vor heimischem Publikum wird es in dieser Saison nicht mehr geben, bestreitet der KSC doch sein letztes Meisterschaftsspiel auswärts gegen Stripfing. Der 50-Jährige nimmt leise Abschied von seinem Herzensverein.

Das passt zu Wagner. Seine vier Jahre am heißesten Trainerstuhl des Bezirks – zuletzt „überlebte“ in den 80er-Jahren Robert Dienst so lange an der Seitenlinie beim KSC – waren stets geprägt von vornehmer Zurückhaltung. Und das, obwohl er das Herz auf der Zunge trägt. Im Spannungsfeld mit der Vereinsführung, die ihm einige Male die Rute ins Fenster gestellt hatte, bewahrte Wagner zumindest nach außen hin kühlen Kopf und bewies Leidensfähigkeit. Man denke an das Vorjahr zurück, als in der entscheidenden Saisonphase ein Flirt mit dem heutigen Stripfing-Coach Goran Djuricin die Runde machte. Wagner pfiff auf sein Ego – und war erfolgreich. Respekt!