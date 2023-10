Eine Ausnahme

Fast sechseinhalb Jahre Trainer bei einem einzigen Verein? Im Fußball heutzutage eine absolute Rarität. Sascha Laschet gehörte beim SV Leobendorf schon fast zum Inventar. Der 45-Jährige übernahm im Sommer 2017, führte das Team nur ein Jahr später in die Regionalliga.

Dort etablierte man sich rasch, ging mit Laschet durch Höhen und Tiefen, hielt stets an ihm fest. Der Coach schaffte auch in weniger erfolgreichen Zeiten immer den Turnaround. In dieser Saison startete er mit vier Siegen aus vier Spielen, danach lief es nicht mehr. Laschet, der immer polarisierte und an der Seitenlinie brannte, wurde ruhiger. Die Freistellung überraschte ihn nicht, laut eigenen Aussagen wird er auch in Zukunft kein anderes Team coachen. Man merkt ihm an, dass er Abstand braucht.

Aus Vereinssicht kann man den Schritt verstehen, der Laschet-Nachfolger muss aber erstmal den Draht zu den Spielern finden, den der Trainer hatte. So lange bei einem Team zu sein, kommt nicht von ungefähr.