Es ist angerichtet

Krems und der Wiener Sport-Club — diese zwei Mannschaften sind die letzten Hürden in der Regionalliga-Saison 2022/2023 für den USV Scheiblingkirchen. Zwei harte Brocken, aber auch zwei lösbare Aufgaben, das hat die Mannschaft von Trainer Christoph Knaller in der Vergangenheit bewiesen. Im Abstiegskampf zählen jetzt für den USV nur noch Siege, am besten gleich zwei Stück davon. Mit sechs Punkten würden die Chancen sehr gut stehen, dass auch im Herbst Regionalliga-Fußball im Pittentalstadion zu sehen sein wird.

Das (Fußballer-) Leben ist nicht gerecht — jahrelang blieben scheintote Mannschaften in der Liga, Corona, Insolvenzen und Rückzüge sei Dank. Heuer kann es sogar noch fünf Teams erwischen, so brutal war der Abstiegskampf noch nie. Und Scheiblingkirchen mittendrin, ausgerechnet in der ersten Ostliga-Saison...

Was es für den Klassenerhalt braucht? Auf jeden Fall die Unterstützung der Fans, die ihre Ligatauglichkeit einmal abrufen müssen!