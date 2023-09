Fair Play gefragt

Neusiedl am See hat nach dem 0:0 in der Regionalliga Ost ordentlich gegen Ardagger/Viehdorf ausgeteilt. Von der „schmutzigsten Mannschaft“, die er „jemals gesehen“ habe, sprach Neusiedls Sportchef Günter Gabriel. „Das hatte mit Fair Play gar nichts zu tun“, meinte er.

In den Reihen der Burgenländer gab es nach Zweikämpfen zwei – mitunter schwere – Verletzungen. Das ist bitter – für die Spieler und die Mannschaft. Fakt ist aber: Die Partie war insgesamt hart umkämpft, aber nicht härter als viele andere Partien. Ja, Ardagger/Viehdorf setzt stark auf das Körperliche, stemmt sich gegen seine Gegner, kommt oft über den Kampf zum Erfolg – ob früher in der Landesliga oder jetzt in der Regionalliga. Das ist aber nicht verboten. Und handelt es sich um ein Foul, kann das geahndet werden.

Deshalb ist es nicht die feine englische Art, Ardagger/Viehdorf so hinzustellen, als ob sie mit unfairen Mitteln agieren würden – denn das tun sie nicht. Auch das hat mit Fair Play zu tun.