Geänderte Sichtweise

Die drei Bonus-Punkte durch einen möglichen Bruck-Rückzug gibt‘s jetzt doch nicht – Scheiblingkirchens Sprung in der Tabelle auf Platz fünf dahingeschmolzen wie Neuschnee in der Frühlingssonne… Dadurch sieht sich der USV Scheiblingkirchen mit geänderten Sichtweisen konfrontiert. Denn dadurch, dass Scheibling‘ wieder im Mittelfeld und nicht im vorderen Drittel zu Hause ist, wird vor Augen geführt, dass der Klassenerhalt noch keineswegs in trockenen Tüchern ist. Scheiblingkirchen hat einen starken ersten Regionalliga-Herbst auf den Rasen gebracht. Das ist aber nur die halbe Miete, denn die Konkurrenz hat fleißig nachgerüstet, jeder Punkt wird für die Mannschaft von Trainer Christoph Knaller harte Arbeit.

Wichtig ist es, gleich mit einem Erfolgserlebnis über Neusiedl zu starten. Dann sind alle wehmütigen Blicke auf die „Nulla Bruck“-Tabelle auch nicht mehr notwendig.