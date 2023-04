Gebremste Freude

Drei Siege in Folge, viertbeste Rückrundenmannschaft und nur sieben Punkte hinter Tabellenplatz drei: Die Welt beim Kremser Sportclub könnte ob des sportlichen Höhenfluges so schön sein, gäbe es nicht zwei Unruheherde, die keine ungetrübte Freude zulassen.

Da wäre zum Einen die Unsicherheit in der Abstiegsfrage. Wieder einmal ist wenige Partien vor Saisonende nicht klar, wie viele Mannschaften in die Landesliga runter müssen. Dass es für dieses leidige Thema noch immer keine Lösung gibt, zerrt nicht nur am Geduldsfaden der Vereinsvertreter, sondern nervt mittlerweile jeden Fußballfan.

Auf der anderen Seite wären da die Rassismus-Vorwürfe, die Mauerwerks Trainer-Rabauke Ilco Naumoski gegen das Kremser Publikum erhoben hat. Selbst wenn die Anschuldigungen konstruiert waren und das Verfahren gegen den KSC eingestellt wird: Für den Verein ist bereits jetzt ein Image-Schaden entstanden.