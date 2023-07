Um kreative Ansätze ist Traiskirchen selten verlegen. Stichwort: Kooperation mit der Admira, die (geplatzte) Spielgemeinschaft mit Tribuswinkel oder die 1b als Auffangbecken für aussortierte Akademie-Kicker. Die neueste Idee ist aber noch einmal eine Spur abenteuerlicher.

Senegalesische Akademiespieler sind derzeit Trainingsgast in Traiskirchen. Der FCM erwägt den ein oder anderen Akteur zu verpflichten und mit der Akademie zusammenzuarbeiten.

Was im internationalen Spitzenfußball längst Gang und Gebe ist, wäre in der Regionalliga in dieser Form neu. Einerseits würde es Sinn machen. Die Talente aus dem Senegal bekommen eine Plattform, um den Sprung nach Europa zu schaffen. Traiskirchen erweitert den Pool bei der Suche nach Verstärkungen. Andererseits drängen sich mehrere Fragen auf: Wie sieht es mit Visa und Arbeitserlaubnis aus? Muss ein Verein aus der 3. Liga seine Fühler wirklich auf andere Kontinente ausstrecken? Gibt's in Österreich nicht genügend talentierte Spieler?