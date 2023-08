Kühler Kopf gefragt

Vier Ligaspiele, null eigene Treffer. Selbst FC Marchfeld-Trainer Hannes Friesenbichler musste zugeben, so etwas in seiner Trainerlaufbahn noch nicht erlebt zu haben. Das letzte „eigene“ Tor gelang im Cup gegen Weiz nach 17 Minuten, fast sinnbildlich für die Torflaute: Es war ein Eigentor.

Dabei holte man mit Sen und Tompte zwei Stürmer, die in der vergangenen Saison 37 Tore gemeinsam erzielten – also wissen, wo das Tor steht. An der Qualität liegt es nicht, mittlerweile wird es aber zur Kopfsache. Die Offensive der Mannsdorfer wirkt verkrampft, trifft teilweise nicht die richtigen Entscheidungen und belohnt sich schlussendlich auch nicht.

Der Glaube an sich selbst und das nötige Glück müssen her, das Wissen um die eigenen Stärken wieder in Gedächtnis gerufen werden. Ruhe bewahren ist jetzt die oberste Devise, die kommenden Auswärtsspiele gegen Viktoria und TWL Elektra werden zur Charakterprobe für den FCM.