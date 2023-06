Neue Saison, neue Ziele

Erst spät sprang der SV Leobendorf in der abgelaufenen Spielzeit von der Schippe und fixierte den Klassenerhalt – und das, obwohl man eine überdurchschnittlich gute Rückrunde spielte.

Schon im Frühjahr zeigte das Team, was in ihm steckt und was man sich erwarten kann. Auf dem Transfermarkt nahm man nun einige Adaptierungen vor, tauschte ein paar Spieler aus. Der „Königstransfer“ von Marco Sahanek zeigt nicht nur, welchen Stellenwert sich der SVL mittlerweile in der Ostliga erarbeitet hat, sondern auch, dass man in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben will. Hinten stand man ohnehin stabil, vorne bekommen Manuel Botic, Marco Miesenböck und Marco Hofer mit eben Sahanek und Oliver Pranjic viel Kreativität und Spielwitz dazu.

Damit sollte in einer starken Regionalliga Ost im kommenden Jahr ein Platz unter den ersten Fünf möglich sein. Vorausgesetzt allerdings, man bekommt die vorhandenen PS auf die Straße.