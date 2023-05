Nicht auf Profi-Niveau

Der SV Stripfing spielt ab Sommer in Österreichs zweithöchster Spielklasse und klopft damit im Profibereich des Landes an. Sportlich hat man sich das die letzten Jahre hart erarbeitet und auch verdient. Abseits des Rasens muss man zulegen, um auf Profiniveau zu kommen. Und zwar sehr.

Natürlich befindet sich der Verein gerade in einer Phase, in der sich wahnsinnig viel tut. Dass nicht jeder Wasserstand nach außen getragen wird, ist klar. Stripfing hatte aber lange genug Zeit, sich vorzubereiten. Sich nun bei jedem wichtigen Thema wegzuducken, ist amateurhaft.

Um nicht nur ein sportlich erfolgreicher, sondern endlich auch ein lebendiger Klub zu werden, der eine breitere Masse anspricht, braucht es mehr Transparenz. Um die bewährten Kräfte innerhalb des Vereins für die noch nicht dagewesene Herausforderung zu mobilisieren, braucht es ein Wir-Gefühl anstelle von „ich entscheide, ihr tut“, wie es zuletzt der eine oder andere empfand. Sonst könnte es speziell in der Zeit, in der man die Heimspiele in Wien austragen wird, eng werden.