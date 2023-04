Stripfings gläserne Decke

Werbung

Mit dem SV Stripfing drängt ein Verein in den Profifußball, der selbst im Marchfeld für viele undurchschaubar bleibt.

Die Historie des klassischen 2. Klasse-Dorfvereins ist bemerkenswert. Mit dem Geld von Selfmade-Millionär Erich Kirisits ging‘s bis an die Pforte des Profifußballs. Das Spezielle am Stripfinger Mäzen: Er meidet die Öffentlichkeit, lässt sich am Platz äußerst selten sehen. Selbst für die meisten Vereinsmitarbeiter ist der, der so gut wie alle wesentlichen Entscheidungen trifft, selten greifbar.

Dass der Stripfinger Lizenzantrag jetzt offensichtlich daran scheitert, dass der Verein die Kriterien für die Nachwuchsarbeit nicht erfüllt, ist bezeichnend. Nämlich dafür, dass der SVS an vielen Stellen zu schnell und an manchen gar nicht gewachsen ist.

Das Skurrile am Lizenz-Stolperstein: Dieses Kriterium erfüllten die Marchfelder beim erfolgreichen Antrag vor einem Jahr bereits. Damals kümmerte sich Trainer und Sportdirektor Hans Kleer in persönlichen Gesprächen mit den umliegenden Vereinen darum, handelte Spielgemeinschaften aus und stellte sicher, dass die Stripfinger die geforderten vier der acht Nachwuchsteams ohne externe Hilfe stemmten.

Mit dem Abgang von Kleer ging diese Kompetenz verloren und seither klafft eine Lücke, wie der Senat 5 der Bundesliga mit der verweigerten Lizenz jetzt aufzeigte. So umfangreich oder kompliziert ist das Regelwerk der Bundesliga nicht – zumindest, was die sportlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lizenzierung betrifft. Es gibt hier nämlich nur den Nachwuchs-Passus, den es zu erfüllen gilt.

Ob dieser Fauxpas in zweiter Instanz noch reparabel ist oder da schon im Sommer der entscheidende Fehler passierte – nämlich die geforderten Nachwuchsteams nicht adäquat zu stellen – bleibt fraglich.

Fix ist: Mit dem negativen Lizenzbescheid wurde eine Art gläserne Decke sichtbar. Der Verein muss sich neu strukturieren und vor allem die Kommunikation nach innen und außen verbessern. Nur so kann der Schritt Richtung Profifußball gelingen.