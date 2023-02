Unwürdiger Eiertanz

Im NÖ-Fußball gingen im Winter bei einigen Vereinen die Lichter aus. Einen davon wird kaum jemand vermissen: den ASK-BSC Bruck.

Die (wenigen) Vereinsverantwortlichen dort vollführen gerade einen unwürdigen Eiertanz. Lange Geschichte kurz: Die Brucker übernahmen sich finanziell, die Regionalliga-Mannschaft löste sich in Luft auf und trotzdem taten die Brucker Funktionäre (offiziell) lange so, als ob alles paletti sei. Die Mannschaft bleibt im Bewerb, Bruck will im Frühjahr aber nicht mehr antreten. Die vermutete Intention dahinter: Bruck steigt ohne zu spielen in die Landesliga ab und hält sich sportliche Optionen offen.

Im Raum stehen jetzt aber Pönal- bzw. Strafzahlungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die führen den Klub erst recht in den Ruin. Lieber ein Ende mit Schrecken oder ein Neustart in der letzten Klasse mit erhobenem Kopf als dieses unwürdige Schauspiel.