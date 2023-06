Vernunft vor Gier

Wer geht eigentlich als Meisterkandidat Nummer eins in die kommende Regionalliga-Saison? Einen haushohen Favoriten wie Stripfing gibt es definitiv nicht mehr. Elektra lieferte dem späteren Titelträger zwar über weite Strecken einen harten Kampf, hegt aber keine Aufstiegsambitionen und verliert einige wichtige Stammspieler. U-Boote mit ungewisser Destination sind die Zweier-Teams von Rapid und Austria.

Und was macht der Kremser Sportclub? Der hält bis auf einen Spieler genau jene Truppe, die hauptverantwortlich für Platz vier in der Frühjahrstabelle war und legt mit Qualitätsspielern wie Florian Sittsam und Petar Melezovic noch einmal nach. In der Breite füllen hochveranlagte Akademie-Absolventen wie Raul Galvan letzte Lücken auf.

Der KSC wird einen Lizenzantrag für die 2. Liga stellen. Allerdings lediglich als „Testballon“. Sportliches Ziel ist der Meistertitel nicht. An der Schwelle zum Profibereich kommt in Krems die Vernunft vor der Gier, der glorreichen Vergangenheit wieder gerecht zu werden. Das ist gescheit, gibt es doch genug mahnende Beispiele, die in ihrem Entwicklungsprozess Opfer der eigenen Geschwindigkeit wurden. Wundern sollte sich bei der Qualität, mit der die Mannschaft inzwischen in allen Reihen bestückt ist, trotzdem niemand, sollte der KSC plötzlich im Titelrennen mitmischen.