Neun Spiele in Folge ungeschlagen, die Chance auf den schmeichelhaften Titel „Rückrundenmeister“ und jetzt auch endlich der Klassenerhalt: Dem Kremser Sportclub gelang im Frühjahr die Metamorphose vom Kellerkind zum Shootingstar. Als Belohnung winkt ein Startplatz im ÖFB-Cup.

Wer einen derartigen Erfolgslauf des Aufsteigers in der Winterpause vorhergesagt hätte, der wäre wohl belächelt worden. Nicht einmal in der Vereinsführung reichte die Vorstellungskraft für eine solche Prognose aus. Dabei waren es die Herren Stierschneider, Ettenauer und Co., die das Boot vorm Kentern bewahrten. Denn klar ist: Auch wenn sich die Mannschaft im Herbst nicht nur einmal unter ihrem Wert verkaufte – ohne die Einkaufstour rund um den Jahreswechsel gäbe es zwei Runden vor Saisonende sicher noch keinen Grund zum Aufatmen.

Der Aufschwung begann mit ehrlicher Einsicht. Die Mannschaft im Herbst war für stabilen Regionalligafußball nicht gut genug. Jetzt ist sie es.