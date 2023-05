Wochen der Wahrheit

Auch in zweiter Instanz bekam der SV Stripfing nicht die heiß ersehnte Zulassung zur zweiten Liga. Das Tor zum Profifußball bleibt (vorerst) geschlossen.

Beim Verein wusste man – so wurde es zumindest nach außen getragen – am Montag selbst noch nicht, ob man den Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht antritt. An vielen Ecken und Enden wird man das Gefühl nicht los, dass die Kommunikation das größte Problem im Kirisits-Klub ist.

Das sollte man schleunigst in den Griff bekommen, denn der Vertrag von Trainer Goran Djuricin und vielen Leistungsträgern läuft mit Ende der Spielzeit aus. Das Argument „Profifußball“ fällt den SVS-Verantwortlichen im Verhandlungspoker wohl weg. Die nächsten Wochen werden zeigen, welche Mannschaft in welcher Liga in der nächsten Spielzeit um Punkte kämpft.