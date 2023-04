Krems feiert dritten Sieg in Serie

Werbung

Kremser SC - ASV Draßburg 3:1. Die Begegnung zwischen dem Kremser SC und dem ASV Draßburg begann mit einem Schockmoment. Mit einer Anstoßvariante wollten die Heimischen Felix Nachbagauer in Szene setzen, der beim Versuch den langen Ball zu verwerten, mit Schlussmann Christopher Stadler zusammenprallte. Beide Spieler blieben vorerst am Boden und mussten behandelt werden. Der körperlich benachteiligte Nachbagauer steckte den Zusammenstoß schlechter weg, versuchte zwar weiterzumachen, musste aber nach gut zehn Minuten ausgetauscht werden. Der junge Flügelspieler wurde noch vor der Halbzeitpause von der Rettung ins Universitätsklinikum Krems gebracht, wo er jetzt mit einer schweren Gehirnerschütterung und einem möglichen Jochbeinbruch die Nacht auf Kontrolle bleiben wird.

Die Kremser ließen sich sich von den Geschehnissen nicht irritieren und übernahmen von Beginn an das Kommando. Nach zehn Minuten kamen die Heimischen zum ersten nennenswerten Abschluss. Jannick Schibany setzte seinen Abschluss nach einem „Stangler“ von Philipp Koglbauer zu zentral aufs Tor und so konnte Stadler parieren. Gute fünf Minuten später war es ein ähnlicher Angriff über die Flügel, doch Schibany traf aus aussichtsreicher Position nur den gegnerischen Abwehrspieler. In Minute 27. Minute sollte der Führungstreffer dann doch gelingen. Elias Felber nutzte eine Unachtsamkeit in der gegnerischen Abwehr, eroberte den Ball kurz vor dem Draßburg und konnte im Strafraum nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwertete Philipp Koglbauer zur 1:0 Führung.

Zweiter Treffer zu einem günstigen Zeitpunkt

Kurz vor der Pause erhöhten die Kremser nochmals den Druck und kamen in Minute 40 durch Haris Ismailcebioglu zu einer guten Chance. Michael Ambichl fand mit seinem Diagonalball Damir Mehmedovic der von links eine starke Flanke zur Mitte brachte. Ismailcebioglu brachte den Ball aus kurzer Distanz scharf aufs Tor, da der Abschluss jedoch nicht allzu platziert war, konnte Stadler mit einem guten Reflex abwehren. Vier Minuten später musste sich Stadler dann doch nochmal in Durchgang Eins geschlagen geben. Ismailcebioglu agierte diesmal als Vorbereiter und fand mit einer präzisen Flanke Michael Ambichl am zweiten Pfosten, welcher auf 2:0 erhöhte.

Vorentscheidung zuerst noch verpasst

Nachdem sich die Gäste in den ersten Minuten der zweiten Hälfte dem KSC-Gehäuse langsam näherten, hatte Jannick Schibany nach knapp einer Stunde die Entscheidung am Fuß. Damir Mehmedovic tankte sich über links durch und suchte aus halblinker Position den Abschluss. Dieser wurde jedoch geblockt und fiel Schibany mitten vor dem Tor vor die Füße. Der sonst so eiskalte Stürmer nahm den Ball Volley aus der Luft und setzte mehr Kraft als Genauigkeit in den Abschluss. So ging der Ball links am Tor vorbei und das Spiel blieb weiterhin offen und spannend. Dafür sorgten in späterer Folge auch die Draßburger die in Minute 65 den Anschlusstreffer erzielten. Eine Flanke von links fand im Strafraum Marko Nikolic, der im ersten Versuch noch an Christoph Riegler scheiterte, den Abpraller aber dann doch über die Linie drücken konnte.

Ismailcebioglu belohnt sich für starke Leistung

Nach seinem Assist in Halbzeit Eins, konnte sich Haris Ismailcebioglu, der in Minute zehn für Nachbagauer in die Partie kam, für eine engagierte Leistung auch mit einem Treffer belohnen. Einen von vielen KSC-Kontern in der Schlussphase vollendete der Youngster persönlich nach einem sehenswerten Sololauf. Sein Abschluss fand durch die Beine von Torwart Stadler den Weg ins Tor und brachte den Endstand von 3:1 in Minute 76.

Statistik:

Kremser SC - Draßburg 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (29., Elfmeter) Koglbauer, 2:0 (44.) Ambichl, 2:1 (65.) Nikolic, 3:1 (76.) Ismailcebioglu

Karten: Felber (78., Gelbe Karte Unsportl.)

Kremser SC: Riegler; Halmer, Mehmedovic, Bauer, Koglbauer (81. Rass), Ambichl, Temper (71. Jaindl), K. Starkl, Nachbagauer (9. Ismailcebioglu), Schibany (81. Hoppi), Felber

Draßburg: Stadler; Marth (76. Federer), Lemut, Sinabel, Obermüller, Nikolic, Markovic, Krutzler (68. Koprivica), Mujanovic, Pointner (HZ. Muratcehajic), Melezovic

612 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Koscielnicki