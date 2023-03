Temper-Goldtor lässt Krems aufatmen

Der Kremser Sportclub hat sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Wagner-Truppe setzte sich am Freitagabend vor heimischem Publikum mit 1:0 gegen lange Zeit in Unterzahl spielende Leobendorfer durch. Das Goldtor erzielte Rechtsverteidiger Simon Temper, der anstelle des gesperrten Florian Bauer die Kapitänsschleife trug. Für ihn spielte Matthäus Halmer in der Innenverteidigung. Sein Startelfdebüt gab Neuzugang Felix Nachbagauer, der am rechten Flügel auflief.

Rasen erschwerte Offensivspiel

Das holprige Geläuf im Sepp-Doll-Stadion machte beiden Mannschaften das Leben schwer, dementsprechend chancenarm verlief die Begegnung. Dabei gestaltete sich gerade die Anfangsphase verheißungsvoll. Philipp Koglbauer klopfte in Minute sieben nach einem Angriff über die linke Seite erstmals am Kasten von Lukas Schwaiger an, den ehemaligen KSC-Keeper stellte der Schuss von der Strafraumgrenze aber vor keine Probleme. Unmittelbar darauf hatten die Gastgeber Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Marco Hofer tauchte nach einer Unachtsamkeit plötzlich völlig alleine vor Krems-Schlussmann Christoph Riegler auf. Von diesem Umstand schien der Leobendorf-Offensivmann allerdings selbst überrascht zu sein, er verfehlte das Tor klar. Für die Gäste sollte es die beste Chance im ganzen Spiel gewesen sein. In Minute 13 war es noch einmal Hofer, der Riegler in Bedrängnis brachte. Der 22-Jährige verpasste mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel das lange Eck nur knapp.

Erste Hälfte endete kurios

Danach herrschte Offensivflaute bei beiden Mannschaften, einen Paukenschlag hatte der erste Durchgang trotzdem noch zu bieten. Schiedsrichter Robert Radev schickte Leobendorfs Albert Kautz in der dritten Minute der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er bei einem Einwurf auf Höhe der Mittelauflage Simon Temper den Ball aus kurzer Distanz scharf auf den Rücken geworfen hatte. Der Unparteiische interpretierte diese Aktion als Unsportlichkeit. Zuvor hatte Kautz Gelb für ein Scharmützel mit Haris Ismailcebioglu gesehen.

Leobendorf in Unterzahl harmlos

In Unterzahl ging bei Leobendorf offensiv gar nichts mehr. Die Laschet-Elf verzeichnete nach dem Seitenwechsel keinen einzigen Torschuss. Krems kontrollierte das Spielgeschehen, tat sich im Spiel nach vorne aber ebenfalls schwer. Wenig überraschend war es eine Standardsituation, die die Entscheidung brachte. Der bärenstarke Michael Ambichl spielte einen Corner von der rechten Seite kurz auf Koglbauer, der fackelte nicht lange und brachte den Ball Richtung kurzes Eck, wo Temper genau im richtigen Moment einlief und das Leder per Kopf sanft ins lange Eck bugsierte.

Schibany scheiterte vom Elferpunkt

Nach dem Befreiungsschlag ging Krems mehr und mehr in den Verwaltungsmodus über. Von Leobendorf kam kein Aufbäumen mehr. Das Ende aller Gäste-Hoffnungen schien schließlich in Minute 72 gekommen zu sein. Der aufgerückte KSC-Linksverteidiger Damir Mehmedovic bekam in vollem Lauf einen Rempler und ging zu Boden, Referee Radev zeigte auf den Punkt. Jannick Schibany trat zum Strafstoß an, vergab aber kläglich. Keeper Schwaiger konnte den flach und zentral geschossenen Ball festhalten. Rächen sollte sich das nicht. Leobendorf blieb bis zum Schlusspfiff völlig harmlos, der KSC spielte den Sieg trocken nach Hause.

Stimmen zum Spiel

KSC-Trainer Björn Wagner: „Die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Ich habe den Burschen schon unter der Woche gesagt, wir müssen kämpfen, zwicken und beißen. Im Großen und Ganzen haben wir das getan. Der Sieg war verdient.“

Leobendorfs Sportlicher Leiter Michael Tackner:„Nach 20 Minuten müssen wir eigentlich schon 2:0 führen. Für mich war entscheidend, dass wir die Chancen nicht gemacht und dann auch noch eine unnötige Gelb-Rote Karte bekommen haben. In der zweiten Halbzeit ist dann offensiv gar nichts mehr gegangen. Die Niederlage wäre aber nicht notwendig gewesen.“

Kremser SC - SV Leobendorf 1:0 (0:0)

Freitag, 3. März 2023, Krems, 600 Zuseher, SR Robert Radev

Tore:

1:0 Simon Temper (51.)

Kremser SC: C. Riegler - K. Starkl, P. Koglbauer (76. M. Hoppi), M. Ambichl, S. Temper, F. Nachbagauer - J. Schibany (89. B. Rass) - M. Halmer - H. Ismailcebioglu (82. S. Starkl) - D. Mehmedovic - E. Felber; A. Pfaller, E. Schnürer, M. Jaindl

Trainer: Stefan Maierhofer

SV Leobendorf: L. Schwaiger - O. Celik, B. Hahn, D. Lazarevic (62. V. Düzgün), S. Viertl (82. M. Konrad), A. Kautz - S. Baldia, D. Fischer, F. Hauer - M. Hofer, M. Botic (76. T. Bartholomay); F. Winkelmayr, F. Heindl, N. Bock

Trainer: Sascha Laschet

Karten:

Gelb: Matthäus Halmer (17., Unsportl.), Elias Felber (19., Foul), Haris Ismailcebioglu (45., Unsportl.), Kurt Starkl (90., Unsportl.), Benjamin Rass (90+3., Unsportl.) bzw. Sascha Viertl (39., Unsportl.), Albert Kautz (45., Unsportl.), Volkan Düzgün (88., Foul), Thomas Bartholomay (90., Foul), Lukas Schwaiger (90+3., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Albert Kautz (45+3., Unsportl.)