Krems dreht Partie gegen Mauerwerk

Werbung

Kremser SC - FC Mauerwerk 2:1. Die Regenschauer der vergangenen Tage schadeten dem Rasen im Sepp-Doll-Stadion offensichtlich nicht nachhaltig, entwickelte sich doch am Dienstagabend von Beginn an eine temporeiche Begegnung zwischen dem Kremser Sportclub und dem FC Mauerwerk. Von Unebenheiten oder gar Pfützen keine Spur. Die Gäste aus Wien verfügen über viel individuelle Klasse, das zeigte sich die gesamte Spieldauer über. Selbst wenn der KSC, wie es über weite Strecken der Partie der Fall war, das Geschehen im Griff hatte, strahlten die Offensiv-Hochkaräter Issiaka Ouedraogo, Ismail Seydi und Wilfried Domoraud stets Gefahr aus. Noch auffälliger bei den Wienern war da nur der Mann an der Seitenlinie, Ilco Naumoski. Der langjährige Mattersburg-Stürmer hat offensichtlich nichts von der Heißblütigkeit, die ihn in seiner aktiven Zeit auszeichnete, eingebüßt. Wegen Schiedsrichterkritik sah Naumoski kurz vor Schluss die Rote Karte - nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Kalte Dusche für die Gastgeber

Krems startete furios und drängte Mauerwerk tief in die eigene Hälfte hinein. Den Wienern schmeckte die Giftigkeit der Wachauer, die nach Ballverlusten sofort ins Gegenpressing gingen, überhaupt nicht. Die erste gute Chance fand KSC-Innenverteidiger Maximilian Jaindl vor, der nach einem Corner von der rechten Seite ziemlich frei zum Kopfball kam, aber zu wenig Druck hinter den Ball brachte. Nur wenige Augenblicke später rollte die nächste Kremser Offensivaktion an, Haris Ismailcebioglu kam im Dribbling auf der rechten Seite aber nicht an seinem Gegenspieler vorbei. Mauerwerk nutzte die Gunst der Stunde und spielte einen Pass in die Spitze. Die unsortierte Hintermannschaft der Gastgeber verteidigte ungeschickt und der Ball landete direkt vor den Füßen von Domoraud, der von der Strafraumgrenze aus abzog und ins lange Eck traf - keine Chance für Christoph Riegler.

Krems erfängt sich schnell von Nackenschlag

Hätte so ein früher Nackenschlag den KSC im Herbst womöglich noch aus der Bahn geworfen - man erinnere sich an das 0:5-Fiasko in Wien -, schließt die dazugewonnene Klasse und das Selbstvertrauen nach drei ungeschlagenen Partien in Folge einen derartigen Spielverlauf praktisch aus. Die Heimischen blieben weiter am Drücker und kombinierten immer wieder gefällig. So auch in Minute zwölf über Ismailcebioglu und Laufmaschine Michael Ambichl, der Philipp Koglbauer mit einem Pass in den Lauf auf der linken Seite perfekt in Szene setzte. „Kogsi“ fackelte nicht lange und feuerte das Spielgerät aus rund 16 Metern Richtung kurzes Eck, verfehlte sein Ziel aber knapp. Die nächste Top-Chance fand Kapitän Florian Bauer in Minute 25 nach einer schönen Hereingabe aus dem Halbfeld auf den diesmal am langen Pfosten postierten Koglbauer vor. Der Linksfuß ließ in den Rückraum prallen, wo Bauer eigentlich alles richtig machte und aus kurzer Distanz sofort abschloss, aber am bärenstarken Keeper Peter Janevski scheiterte.

Individuelle Glanzlichter und traumhafte Kombinationen

Je näher der Pausenpfiff kam, desto mehr Spektakel gab es zu bewundern. Jetzt auch auf der anderen Seite des Spielfelds. Insbesondere der pfeilschnelle Dribblingkünstler Seydi bot immer wieder Aktionen zum Zungeschnalzen. In Minute 29 etwa ließ er die halbe Hintermannschaft des KSC aussteigen, traf dann aber die falsche Entscheidung und schoss aus spitzem Winkel Richtung kurzes Eck, anstatt einen besser postierten Mitspieler einzusetzen. Bereits zuvor hatte Ex-Bundesligastürmer Ouedraogo Christoph Riegler aus aussichtsreicher Position nicht bezwingen können. Bei Krems waren es weniger die individuellen Glanzlichter, die herausstachen, als vielmehr die Fähigkeit, den Ball bei höchstem Tempo im Angriffsdrittel sehenswert zirkulieren zu lassen. Ganz nach diesem Schema fiel in Minute 35 auch der inzwischen verdiente Ausgleichstreffer, nachdem sich Janevski zuvor bei einem Nachbagauer-Kopfball noch einmal mit einer sensationellen Parade auszeichnen hatte können. Koglbauer schloss eine überaus sehenswerte Kombination über die linke Seite mit einem gezielten Abschluss ins lange Eck perfekt ab. Erst danach nahmen sich beide Mannschaften erstmals etwas Zeit zum Durchatmen. Ein ungefährlicher Distanzschuss von Seydi war die letzte Aktion vor dem Pausenpfiff.

Premierentreffer für Nachbagauer

Der zweite Durchgang begann ähnlich furios wie der erste. Und auch dieses Mal nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand. Der Lohn in Form von Abschlussgelegenheiten ließ nicht lange auf sich warten. Krems nahm Mauerwerk in Minute 48 den Ball in der Vorwärtsbewegung ab, zögerte nicht lange und beförderte das Spielgerät über die linke Seite in die Mitte zum völlig freistehenden Ambichl. Der nahm sich auf Höhe des Elfmeterpunkts die nötige Zeit, legte sich den Ball auf rechts und zog ab - Latte. Das hätte eigentlich der Führungstreffer sein müssen. Den besorgte aber wenige Augenblicke später ohnehin Felix Nachbagauer. Der Winterneuzugang vom SK Rapid Wien erzielte nach einem Konter aus dem Bilderbuch mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck sein erstes Pflichtspieltor im Dress des Kremser Sportclubs.

Riegler hält den Dreier fest

Das war zugleich der Zeitpunkt, an dem der Aufsteiger einen Gang zurückschaltete. Mauerwerk bekam so mehr Luft zum Atmen und rückte immer weiter raus, tat sich aber schwer, in der Offensive gefährliche Akzente zu setzen. So dauerte es relativ lang, bis die Wiener erstmals in Hälfte zwei im Kremser Strafraum anklopften. Dafür aber in Minute 71 gleich so richtig. Ouedraogo versuchte es mit einem Kopfball, der allerdings viel zu zentral ausfiel und für KSC-Schlussmann Riegler wohl kein Problem geworden wäre. Weil aber Matthäus Halmer dazwischenspritzte und sein Klärungsversuch völlig misslang, plumpste der Ball im Zeitenlupentempo auf die Latte und von dort zum Glück der Kremser ins Toraus. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss konnte sich Riegler dann aber endgültig auszeichnen, der Ex SKN-Keeper stand bei einer Fackel von Seydi aus kürzester Distanz goldrichtig und rettete mit seinem schmerzhaften Oberkörper-Einsatz dem KSC die wichtigen drei Punkte im Nachtragsspiel.

Stimme zum Spiel

KSC-Trainer Björn Wagner lobte seine Mannschaft vor allem für die erste Hälte: „Da waren so schöne Aktionen dabei, ich habe gemerkt, wie begeistert das Publikum hinter mir war. Wir haben bis zum 2:1 wirklich sehr gut gespielt, danach hat man gemerkt, dass wir müde geworden sind.“

Statistik:

Kremser SC - FC Mauerwerk Immo 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (8.) Domoraud, 1:1 (35.) Koglbauer, 2:1 (54.) Nachbagauer

Karten: Felber (91., Gelbe Karte Foul), Naumoski (89., Gelb/Rote Karte Kritik), Klaric (70., Gelbe Karte Foul), Tuysuz (16., Gelbe Karte Foul), Naumoski (80., Gelbe Karte Kritik)

Kremser SC: Riegler; Jaindl, Nachbagauer (81. Rass), Ambichl, Felber, Bauer, Halmer, Ismailcebioglu (73. Hoppi), Temper, Mehmedovic, Koglbauer (90. Maierhofer)

FC Mauerwerk Immo: Janevski; Dervisevic (59. Üstündag), Ouedraogo, Klaric, Tuysuz, Williams (78. Deptula), Araz, Domoraud, Mendy (78. Yesyp), Seydi, Shousha (59. Ilic)

350 Zuschauer, Schiedsrichter: Kemal Kazanci