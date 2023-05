Schibany bei Torfestival wieder Kremser Heilsbringer

Kremser Sportclub - SC Wiener Neustadt 3:3. Kaiserwetter lockte am Freitagabend trotz der Konkurrenzveranstaltung in der Sporthalle – die Handballer vom UHK empfingen zum Play-off-Auftakt Bruck-Trofaiach – rund 800 Zuschauer ins Kremser Sepp-Doll-Stadion, das erstmals das neue LED-Flutlicht erhellte. Enttäuscht nach Hause ging an diesem Abend wohl niemand, boten der Kremser Sportclub und die massiv abstiegsbedrohten Gäste aus Wiener Neustadt doch von Beginn an ein überaus unterhaltsames Schauspiel.

Kalte Dusche für Krems

Der erste Akt gehörte den Gästen. Manche Fans hatten noch gar nicht ihre Plätze eingenommen, da klingelte es bereits im Kasten der Heimischen. Die Gastgeber waren nach einem eigenen Corner, der nichts einbrachte, völlig indisponiert. Wiener Neustadt nutzte das perfekt aus und konterte. Ein langer Ball fand den Weg zu Arbnor Prenqi, der mühelos die Restverteidigung abschüttelte und Christoph Riegler mit einem Spitz-Abschluss aus kurzer Distanz bezwang.

Viele Abspielfehler

Die kalte Dusche lähmte Krems in der Anfangsphase. Abspielfehler tief in der eigenen Hälfte sorgten immer wieder für Gefahr, so auch in Minute 12, als Matthäus Halmer den Ball vertändelte und Michael Hutter einen Distanzschuss etwa einen Meter über den Kasten setzte. Erst nach rund 20 Spielminuten tauten die Heimischen auf. Kurt Starkl sorgte per Kopf für den ersten ernst zu nehmenden Annäherungsversuch an das gegnerische Gehäuse. Michael Ambichl und Philipp Koglbauer versuchten es wenig später aus der Distanz, blieben aber glücklos.

Koglbauers Zauberfüßchen

Mehr Erfolg hatte Letzterer an diesem Tag als Assistgeber. Koglbauer bereitete alle drei Kremser Treffer per Flanke vor. Den ersten in Minute 32 per Corner von der linken Seite. Kurt Starkl kam aus rund elf Metern relativ unbedrängt zum Kopfball und verwandelte zum inzwischen verdienten Ausgleich. Wenige Augenblicke später spulte der KSC nahezu eine Kopie dieser Aktion ab. Wieder brachte Koglbauer einen Eckball von links mustergültig zur Mitte, Kurt Starkl hielt den Kopf hin, durfte dieses Mal aber nicht zum Torjubel abdrehen. Ein Neustädter blockte den Ball knapp vor der Linie, Simon Temper war als Schnellster zur Stelle und verwertete den Nachschuss.

Ambichl-Stangenschuss vor dem Pausenpfiff

Koglbauer blieb auch nach dem Führungstreffer im Mittelpunkt des Geschehens, ein Freistoß des 27-Jährigen aus halbrechter Position zwang Martin Kraus zu einer Glanzparade. Keine Chance hätte der Schlussmann der Gäste bei einem weiteren ruhenden Ball unmittelbar vor dem Pausenpfiff gehabt, den Michael Ambichl an die linke Innenstange setzte. Das vorangegangene Foulspiel von Gergö Fönyedi legte Schiedsrichter Robert Radev nicht als Torraub aus, es blieb bei Gelb für den Übeltäter.

KSC schlägt kein Kapital aus Platzverweis

Nach dem Seitenwechsel erwischten wieder die Gäste den besseren Start. Max Sax und Prenqi prüften Riegler per Volleyschuss bzw. aus der Ferne. Aus dem Tritt brachte Wiener Neustadt erst die Gelb-Rote Karte gegen Fönyedi nach einem Allerweltsfoul in Mittelkreisnähe. Krems bekam die Partie danach immer besser in Griff und ließ die Kugel gut laufen. Dennoch ließen sich die Gastgeber noch die Butter vom Brot nehmen. Neustadt konterte nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte einmal mehr schnell. Der Ball landete auch der rechten Seite bei Dominik Rotter, der nicht lange fackelte und ideal zur Mitte flankte. Dort lief Prenqi zum richtigen Zeitpunkt ein und verwertete per Kopf zum 2:2.

Erst Verletzungspause, dann Torjubel

Es war der Auftakt für eine turbulente Schlussphase, die mit einem umstrittenen Treffer von Sax einen ersten Knall parat hatte. Der Ex-Austrianer durfte nach einer Behandlungspause just zu jenem Zeitpunkt zurück aufs Feld, als Krems den Ball auf seine Seite spielte. Sax luchste Ambichl von hinten den Ball ab und leitete den nächsten Konter ein, den der 30-Jährige nach einem Stanglpass von der linken Seite mit einem grandiosen Abschluss aus der Drehung selbst vollendete. Alle Beschwerden der Gastgeber beim Unparteiischen blieben fruchtlos.

Chaotische Schlussminuten

In der Nachspielzeit ging es dann gänzlich drunter und drüber. Alle Kremser Hoffnungen schienen nach einem horrenden Ballverlust des eingewechselten Sebastian Starkl auf der Mittellinie begraben, doch Neustadts Marko Dominkus ließ die Riesen-Chance, den Deckel draufzumachen, fahrlässig liegen. So war es einmal mehr Jannick Schibany beschieden, die Kohlen für den KSC aus dem Feuer zu holen. Der beste Kremser Torschütze, der schon in der Vorwoche beim Wiener Sportclub in letzter Minute getroffen hatte, war nach einem langen Ball von Koglbauer mit einem satten Volleyschuss zur Stelle und brachte das Sepp-Doll-Stadion zum Toben. Im Freudentaumel über den späten Ausgleich liefen die Heimischen allerdings noch einmal ins offene Messer. Den Neustädter Konter-Spezialisten gelang es in der sechsten Minute der Nachspielzeit aber nicht, eine Überzahlsituation gewinnbringend auszuspielen. Krems bleibt durch das Remis das achte Spiel in Folge ungeschlagen, Wiener Neustadt hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Stimmen zum Spiel

KSC-Trainer Björn Wagner war nach der Begegnung naturgemäß froh, dass sich am Ende noch ein Punkt ausging, sparte aber auch nicht mit Kritik: „Ich habe meine Mannschaft gewarnt, dass das ein guter Gegner ist. Wir haben uns hinten teilweise saudumm angestellt. Wir haben mit einem Mann mehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Trotzdem: Hätte mir jemand gesagt, wir bleiben acht Spiele in Folge ungeschlagen, hätte ich das sofort unterschrieben.“

Statistik:

Kremser SC - SC Wiener Neustadt 3:3 (2:1)

Torfolge: 0:1 (2.) Prenqi, 1:1 (32.) Starkl, 2:1 (36.) Temper, 2:2 (76.) Prenqi, 2:3 (81.) Sax, 3:3 (90+2.) Schibany

Karten: Koglbauer (73., Gelbe Karte Unsportl.), Halmer (35., Gelbe Karte Unsportl.), Maierhofer (81., Gelbe Karte Kritik), Sax (63., Gelbe Karte Unsportl.), Fönyedi (45., Gelbe Karte Unsportl.), Petlach (65., Gelbe Karte Foul), Dominkus (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Fönyedi (61., Gelb/Rote Karte Foul)

Kremser SC: Riegler; Mehmedovic, Felber (84. Maierhofer), Starkl Kurt, Temper (72. Jaindl), Halmer (66. Starkl), Ambichl, Ismailcebioglu (66. Nachbagauer), Schibany, Bauer, Koglbauer.

SC Wiener Neustadt: Kraus; Piermayr, Sax (85. Dominkus), Ehrnhofer, Prenqi (85. Cuhadar), Rotter, Fischer (39. Petlach), Spahic, Fönyedi, Weidinger, Hutter.

800 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Radev