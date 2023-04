Auch Krems stoppt Lauf der Polster-Truppe nicht

Werbung

Kremser SC - Wiener Viktoria 1:1. Beflügelt vom Erfolg gegen Siegendorf, startete der KSC turbulent in die Partie gegen die Wiener Viktoria. Nach nicht einmal fünf gespielten Minuten hätten die Heimischen bereits mit 2:0 führen können. Doch Neuzugang Felix Nachbagauer war nicht vom Glück verfolgt. Sein erster Kopfballabschluss wurde gekonnt von Schlussmann Günther Arnberger pariert. Wenige Momente später war es erneut ein Kopfball vom Youngster, der sein Ziel nur knapp verfehlte und den Querbalken streifte.

In der zwölften Minute zeigte die Viktora dann ihre Effizienz und erzielte mit ihrer einzig nennenswerten Torchance den Führungstreffer. Nach einem Einwurf von der rechten Seite behauptete Zoran Mihailovic den Ball und wechselte die Seite auf Patryk Ciez. Dieser erkannte den Raum, welcher sich durch einen Ausrutscher von Eric Schnürer auftat, und steckte mit dem ersten Kontakt perfekt auf den mitgelaufenen Arthur Vozenilek durch. Er blieb vor Christoph Riegler eiskalt und schob ins lange Eck ein.

Die Antwort der Kremser ließ nicht lange auf sich warten. Zehn Minuten später fand ein Wechselpass von Michael Ambichl Nachbagauer am linken Flügel, der in die Mitte zog und zwei Gegenspieler stehen ließ. Für den Ex-Rapidler sollte es jedoch an diesem Abend nicht klappen und er traf mit seinem Schlenzer erneut Aluminium. Quasi im Gegenzug wurden die Heimischen beinahe für einen Ballverlust im Mittelfeld bestraft. Der vermeintliche Treffer von Roman Yalovenko nach dem Konter wurde aufgrund einer klaren Abseitsstellung in der Entstehung jedoch nicht gegeben.

Der spielbestimmende KSC fand kurz vor der Pause noch weitere gute Chancen auf den Ausgleich vor. Die beste hatte Ambichl der nach gutem Lochpass von Jannick Schibany allein vor dem gegnerischen Tormann auftauchte. Den Lupfer konnte Arnberger aber halten. Für ein letztes Aufsehen in einem intensiven ersten Durchgang sorgten beide Teams in Form einer kleinen Rudelbildung, welche Schiedsrichter Erdem Arif mit dem Pausenpfiff auflöste.

Für die Überlegenheit in Durchgang eins konnte sich die Wagner-Elf dann doch noch belohnen. Ein Freistoß in Minute 50, getreten von Michael Ambichl, fand am zweiten Pfosten Kurt Starkl, der den Ball zur Mitte brachte. Dort lauerte Jannick Schibany, welcher mit seinem Abschluss zuerst nur den Torwart traf, glücklich sprang ihm der Ball jedoch erneut vor die Füße und im zweiten Versuch drückte er den Ball dann zum Ausgleich über die Linie.

Den Spielverlauf stellte der eingewechselte Justin Mwatero beinahe komplett auf den Kopf. Nach einem Umschalter drehte sich Mwatero im Mittelfeld auf und setzte mit dem zweiten Kontakt aus gut 30 Metern zum Lupfer an. Beinahe hätte sein Abschluss Christoph Riegler, der etwas zu weit vor seinem Kasten stand, kalt erwischt. Die Latte rettete den Ex-SKN Keeper vor dem Gegentreffer. Hochkarätige Chancen taten sich im restlichen Verlauf der Partie nicht mehr auf und so endete das Rückspiel des Kremser Sportclubs und der Wiener Viktoria wie das Hinspiel im September mit einem 1:1.

KSC-Trainer Björn Wagner haderte mit dem Remis: „Das sind zwei verlorene Punkte. Sie sind kompakt gestanden, wir haben aber trotzdem immer wieder unsere Lösungen gefunden. Beim Gegentor haben wir uns leider schlecht angestellt. Bis zur 20. Minuten haben wir geschlafen, danach kann ich der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf mehr machen.“

Tore: Heim Jannick Schibany (50.), Gast Arthur Vozenilek (12.)

Kremser SC: Christoph Riegler, Kurt Starkl, Florian Bauer, Michael Ambichl, Sebastian Starkl, Felix Nachbagauer, Jannick Schibany, Matthäus Halmer, Haris Ismailcebioglu, Eric Schnürer, Damir Mehmedovic, Anton Pfaller, Stefan Maierhofer, Manuel Hoppi, Benjamin Rass, Maximilian Jaindl, Maximilian Jaindl (HZ. statt Eric Schnürer), Benjamin Rass (73. statt Matthäus Halmer), Stefan Maierhofer (83. statt Haris Ismailcebioglu), Manuel Hoppi (83. statt Jannick Schibany)

Wiener Viktoria: Günther Arnberger, Abdullah Alhassan, Philipp Knasmüllner, Borisz Grozdic, Arthur Vozenilek, Bough Kevin Guy Roland Bangai, Roman Yalovenko, Zoran Mihailovic, Richy Mwari, Patryk Ciez, Florian Hausdorfer, Felix Frank, Justin Mwatero, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Claudiu Golopenta, David Milic, Justin Mwatero (35. statt Zoran Mihailovic), David Milic (76. statt Roman Yalovenko), Claudiu Golopenta (84. statt Florian Hausdorfer)

Karten: Michael Ambichl (27. Gelb Foul), Jannick Schibany (53. Gelb Kritik), Manuel Hoppi (90. Gelb Unsportl.), Richy Mwari (49. Gelb Foul), Borisz Grozdic (65. Gelb Unsportl.)