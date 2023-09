Kremser SC 2. Liga: Infrastruktur und Finanzen als größte Hürden

Das altehrwürdige Sepp-Doll-Stadion ist aktuell nicht zweitligatauglich. Foto: Franz Aschauer

V orstandsboss Georg Stierschneider nahm für den KSC am Lizenzierungsworkshop der Bundesliga teil. Anfang Oktober soll bei einer Sitzung mit Sponsoren und Politik das grundsätzliche Interesse an Profifußball in Krems ausgelotet werden.