Beide Torhüter bleiben an Bord

Gute Nachrichten für den Kremser SC: Sowohl Stammkeeper Christoph Riegler als auch die Nummer zwei Anton Pfaller bleiben dem Verein erhalten. „Wir haben damit auch in der kommenden Saison ein ganz starkes Duo auf der Torhüterposition“, sagt Vorstandsboss Georg Stierschneider. Riegler war in den vergangenen Wochen immer wieder mit Zweit-liga-Meister Blau-Weiß Linz in Verbindung gebracht worden.

Geklärt ist inzwischen auch die Zukunft von Felix Nachbagauer. Der Angreifer, der als Kooperationsspieler des SK Rapid Wien in der abgelaufenen Saison für den KSC auflief, schlägt seine Zelte auch in der kommenden Spielzeit in Krems auf. „Der Vertrag bei Rapid wurde aufgelöst“, erzählt Stierschneider. Ein anderer Kooperationsspieler wird hingegen nicht mehr in der Wachau kicken. Haris Ismailcebioglu bleibt nach seinem überzeugenden Saisonfinale in Horn im Waldviertel.