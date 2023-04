Das Wiedererwachen der Kremser Fanszene

Werbung

Wenn Christian Zwirner über den Einsatz von Bengalischen Feuern spricht, dann leuchten seine Augen ähnlich hell wie die mit bis zu 2.500 Grad brennenden Fackeln, die in Österreichs Fußballstadien weit verbreitet sind, aber eigentlich nur mit Ausnahmegenehmigungen gezündet werden dürfen. „Wir wissen, dass es verboten ist. Wenn man aber verantwortungsvoll damit umgeht, ist es in Ordnung“, meint Zwirner, Tormanntrainer, Vorstandsmitglied und gemeinsam mit Hans-Peter Rauscher so etwas wie der Koordinator der organisierten Fanszene beim Kremser Sportclub. Was den Reiz des „Zündelns“ ausmacht? „Es ist einfach geil. Alle haben es über Jahre gefeiert, wenn es am Streckenrand in Schladming geleuchtet hat, und dann war plötzlich von Randalierern die Rede“, spricht Zwirner von Doppelmoral.

Hans Peter Rauscher und Christian Zwirner auf ihrem angestammten Platz, der Stehplatztribüne im Kremser Sepp-Doll-Stadion. Foto: NÖN, Franz Aschauer

Im Sepp-Doll-Stadion „brennt“ es inzwischen so gut wie bei jedem Heimspiel. Mittlerweile aber immer erst nach dem Schlusspfiff. Im Herbst erstattete ein Schiedsrichter wegen des Einsatzes von Bengalos Anzeige, eine Strafe von 500 Euro für den Verein war die Folge. Bezahlt haben Zwirner, Rauscher und ihre „Jungs vom Hügel“.

Schwieriges Verhältnis zu den „Stehern“

Seit dem Aufstieg in die Regionalliga im vergangenen Sommer sind die Zeiten der Friedhofsatmosphäre im Kremser Stadion vorbei. Parallel zum allgemeinen Zuschauerplus ist, ausgelöst durch den sportlichen Erfolg, die aktive Fanszene beim KSC wieder erwacht. Nicht etwa, weil die „Steher“, die in den vergangenen Spielzeiten praktisch nicht mehr präsent waren, ein Comeback feierten. Eine neue Generation motivierter Anhänger formierte sich unter der Anleitung von Rauscher und Zwirner, die mit dem Wohlwollen der zwischen 10 und 45 Jahre alten Mitglieder vor dem Start der Frühjahrssaison schließlich den Taufnamen „Jungs vom Hügel“ vergaben. Das Verhältnis zu den alteingesessenen „Stehern“, die noch übrig sind, ist trotz Zwirners Wurzeln bei der 1997 ins Leben gerufenen schwarz-weißen Supportergemeinschaft schwierig. „Es gibt von unserer Seite keine Antipathie. Sie haben uns durch die Blume zu verstehen gegeben, dass sie unsere Philosophie und die neuen Lieder nicht wollen“, sagt Rauscher.

Insbesondere seit dem Frühjahr scheint der feurige Support von der Tribüne die Mannschaft des KSC (im Bild: Manuel Hoppi und Kapitän Florian Bauer) zu beflügeln. Foto: NÖN, Bert Bauer

Die vielfältige Gruppe – dabei sind auch Mitglieder und Spieler des Vereins Special-Needs Krems-Wachau – entwickelt sich dynamisch. Bei Heimspielen sind es mittlerweile zwischen 30 und 50 Personen, die sich 90 Minuten lang die Seele aus dem Leib brüllen, auswärts waren es zuletzt um die 20. Gesungen wird eine große Bandbreite an Texten, die melodisch oft von bekannten Schlagern inspiriert sind. In einer eigenen WhatsApp-Gruppe singt Zwirner neue Lieder einmal vor, damit im Anschluss auf der Stehplatztribüne niemand textunsicher ist. Ein wichtiges Anliegen ist den Leithammeln der „Jungs vom Hügel“, dass der Support auch tatsächlich Support bleibt. „Schadhaftes, beleidigendes, diskriminierendes und gewalttätiges Verhalten hat in unserer Gruppe keinen Platz“, heißt es im Leitbild der „Jungs vom Hügel“. Bedeutet: Schimpftiraden gegen Schiedsrichter oder die gegnerische Mannschaft wollen Zwirner und Rauscher nicht sehen und hören.

Was ihnen die größte Freude bereitet? „Wenn Kinder und Jugendliche mit voller Leidenschaft dabei sind.“ Neue Unterstützer sind bei den „Jungs vom Hügel“ immer willkommen. Die Jahresmitgliedschaft kostet für alle unter 14 Jahren fünf Euro, alle darüber zahlen zehn Euro.