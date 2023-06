Die Tinte ist trocken: Flögel ist neuer KSC-Trainer

Eineinhalb Wochen vor Trainingsstart hat der Kremser Sportclub seinen neuen Chefcoach. Und der heißt, wie bereits in den vergangenen Tagen durchsickerte, Thomas Flögel, der an seinem 52. Geburtstag, dem 7. Juni, in Krems ein Arbeitspapier für die kommende Saison unterzeichnete. „Das ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr, sehr freue“, sagt Flögel, der aktuell noch den 1. FC Bisamberg in der 2. Landesliga Ost betreut. „Das Potenzial ist vielversprechend. Krems ist ein traditionsreicher Fußballboden. Selbst mit der Austria haben wir uns hier immer schwer getan.“

Flögel verbrachte insgesamt 20 Jahre seines aktiven Fußballerlebens bei den Violetten, mit denen er jeweils viermal die Meisterschaft und den ÖFB-Cup gewann. Mit Heart of Midlothian holte er 1998 als erster Österreicher den schottischen Pokal. Sein Ziel in Krems sei es, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Die Klubführung habe sich extrem um ihn bemüht. „Das ist Ansporn und Verpflichtung zugleich.“

Der KSC-Vorstandsvorsitzende Georg Stierschneider ist froh, dass nach zweiwöchigen Verhandlungen nun endlich alles geklärt ist: „Es sind viele Namen im Gespräch gewesen. Aber Thomas Flögel war immer unsere absolute Wunschlösung. Er entspricht genau dem Anforderungsprofil. Großartig, dass es geklappt hat.“ Froh ist auch der Sportliche Leiter des KSC, Michael Ettenauer, der mit Flögel schon bei den SKN Juniors zusammengearbeitet hat. „Er hat als Profi viel erreicht und kann einiges von seinem Wissen und seiner Erfahrung an die Jungen weitergeben. Und er spricht die Sprache der Spieler. Das ist auch wichtig.“

Den Trainerjob hat Thomas Flögel bereits in zahlreichen Facetten erlebt. Der Wiener arbeitete nach seiner Spielerkarriere zunächst als Sportlicher Leiter bei der Vienna und trainierte danach den Frauen-Bundesligisten USC Landhaus und die Jugend des SV Wienerberg. Beim Floridsdorfer AC durfte er an der Seite von Peter Pacult wichtige Erfahrung sammeln. Im Herrenbereich verdiente sich Flögel ab 2016 seine ersten Sporen als Cheftrainer, erst in der niederösterreichischen Landeshauptstadt, später in Wiener Neustadt und beim FC Marchfeld. Seit dem Frühjahr steht er in Bisamberg an der Seitenlinie.

Sein Credo: „Ich habe als Spieler fast alles erlebt, was man erleben kann. Erfolge und Misserfolge. Gute Zeiten und schlechte Zeiten. Das macht mich aus. Als Trainer ist es mir wichtig, den Spielern einen klaren Plan mit auf den Platz zu geben. Sie sollen sich wohlfühlen, dann passen auch die Ergebnisse.“