Elektra-Déjà-vu und Hauptstadt-Problem

Der Kremser Sportclub verlor auch das dritte Spiel binnen eines Jahres gegen TWL Elektra. Zur Erinnerung: Die Wiener schossen den KSC in einem Testspiel kurz nach dem Aufstieg im Sommer mit 8:1 aus dem Sepp-Doll-Stadion. Exakt einen Monat später war die Geschichte dann bei Weitem nicht mehr so deutlich. Die Wagner-Truppe vernebelte etliche Hochkaräter, ging aber trotzdem als Verlierer vom Platz (0:1).

Zwar verzeichnete Schwarz- Weiß beim Aufeinandertreffen mit dem Stripfing-Jäger am vergangenen Freitag nicht diese Fülle an Torchancen (was bei dieser Rasenqualität und Windstärke vermutlich gar nicht möglich war), dominierte das Spielgeschehen aber neuerlich über weite Strecken.

Elektra scheint Krems aufgrund seiner offensivfreudigen Spielgestaltung eigentlich zu liegen, allerdings ist die Gager-Truppe rund um ihre Aushängeschilder Oliver Pranjic und Patrick Salomon einfach zu abgebrüht für den Aufsteiger. „Da sind wir vielleicht etwas zu unreif“, zieht Trainer Björn Wagner den Vergleich.

KSC gegen Wiener Teams: Sieben Spiele, kein Sieg

Sein Learning nach den jüngsten zwei Partien ohne viele Torraumszenen: „Im letzten Drittel müssen wir intelligenter spielen.“ Gegen Leobendorf kreierte der KSC zwei Top-Chancen, in der Elektra-Partie waren es je nach Zählweise drei bis vier. Was inzwischen auch auffällt: Die Punkteausbeute gegen Mannschaften aus der Bundeshauptstadt ist mager. In mittlerweile sieben Regionalliga-Duellen mit Kontrahenten aus Wien ging der KSC kein einziges Mal als Sieger vom Platz. „Vielleicht liegt da irgendwas in der Luft. Das muss sich jedenfalls schleunigst ändern“, fordert Wagner.

Erwähnt sei an dieser Stelle, dass alle fünf Wiener Ostliga-Vereine in der Tabelle deutlich über dem Aufsteiger rangieren. Die nächste und bis Saisonende wohl auch größte Chance auf eine Aufbesserung dieser Statistik bietet sich Ende März im Heimspiel gegen die Wiener Viktoria. Bei der Truppe von Toni Polster holte der KSC im Herbst zumindest ein Unentschieden.

