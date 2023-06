Ex-Horn-Kapitän wechselt nach Krems

Während die Trainerfrage beim Kremser Sportclub nach wie vor nicht endgültig geklärt ist, können die Verantwortlichen am Spielersektor die erste Vollzugsmeldung geben. Florian Sittsam wird in der kommenden Saison im Sepp-Doll-Stadion auflaufen. Der 28-Jährige spielte zuletzt für den SV Lafnitz in der 2. Liga, brachte es dort aber meist nur auf Kurzeinsätze.

Deutlich erfreulicher lief es für den 1,86 Meter großen Defensivmann, der bevorzugt auf der „Sechs“ oder in der Innenverteidigung spielt, bei seinen früheren Stationen. Sittsam war unter anderem Kapitän beim SV Horn und schnupperte in Mattersburg und Hartberg auch Bundesliga-Luft. Der Wiener, der in der Bundeshauptstadt auch beruflich tätig ist, hat 220 Zweitliga- und 31-Erstliga-Einsätze auf der Visitenkarte stehen. Im Profibereich erzielte Sittsam ingesamt 28 Treffer.

„Flo ist ein absoluter Führungsspieler, der perfekt in unserer Anforderungsprofil passt. Mit ihm haben wir einen weiteren wichtigen Baustein für die kommende Saison dazugewonnen“, sagt Michael Ettenauer, der Sportliche Leiter des Kremser Sportclubs. In den kommenden Wochen sind bei den Wachauern noch einige weitere Transfers zu erwarten. Gesucht werden vor allem junge Spieler für die Außenpositionen, verrät Ettenauer. Zudem stünden die Gespräche mit einem neuen Mann für den Angriff unmittelbar vor dem Abschluss.