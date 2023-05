Famoser Lauf sichert Klassenerhalt

Dass in Neusiedl eine gehörige Portion Glück dabei war, wird den Kremsern wohl ziemlich egal sein. Der 2:0-Sieg gegen die Burgenländer machte nämlich endlich einen Strich unter die unangenehme Abstiegsthematik. Dem Kremser Sportclub ist der Klassenerhalt zwei Spiele vor Schluss nicht mehr zu nehmen – selbst wenn Stripfing nicht aufsteigen darf und Bruck womöglich noch aus der laufenden Meisterschaft ausgeschlossen wird, was seit Anfang der Woche im Raum steht.

„Uns allen ist natürlich ein großer Stein vom Herzen gefallen“, freut sich Trainer Björn Wagner. Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider ergänzt: „Der Klassenerhalt ist auch von den wirtschaftlichen Auswirkungen her sehr wichtig für uns. Der Abstieg wäre eine Katastrophe gewesen.“

Dass nicht bis zum Schluss gezittert werden muss, ist einer famosen Entwicklung im Frühjahr zu verdanken. Neun Spiele in Folge ohne Niederlage machen für den KSC sogar Platz eins in der Rückrundentabelle möglich. „Ich habe mit einem Lauf in diesem Ausmaß nicht gerechnet. Die Mannschaft spielt im Frühjahr überragend, da haben wir im Winter sehr viel richtig gemacht“, sagt Stierschneider. Ein wichtiger Puzzlestein, der den Kremser Sportclub aktuell so stark macht, ist Christoph Riegler. Der ehemalige Bundesligakeeper ist nicht nur der erhoffte sichere Rückhalt, sondern mit all seiner Routine auch ein Ruhepol für seine Vorderleute. Gegen Neusiedl parierte sich der 31-Jährige mit zwei gehaltenen Elfmetern einmal mehr ins Rampenlicht. Riegler fühlt sich wieder bereit für höhere Aufgaben, aufgegeben hat der KSC aber noch nicht. „Wir würden natürlich gerne mit ihm verlängern, es war aber von Anfang an ausgemacht, dass wir ihm keine Hindernisse in den Weg legen, wenn er wieder die Chance auf Profifußball bekommt“, erklärt Stierschneider. Eine Entscheidung soll in den nächsten ein bis zwei Wochen fallen.

Etwas früher Klarheit gibt es wohl in zwei anderen Personalfragen. Mit Top-Stürmer Jannick Schibany, der mit Rohrendorf in Verbindung gebracht wird, war für Dienstag (nach Redaktionsschluss) ein womöglich entscheidendes Gespräch angesetzt. Trainer Björn Wagner ist am Mittwoch an der Reihe. Beide Seiten teilten im Vorfeld mit, noch keine Entscheidung in die eine oder andere Richtung getroffen zu haben. Unabhängig davon wird sich im Sommer am Spielersektor einiges tun beim KSC – obwohl „der Stamm der Mannschaft zu 90 Prozent bleiben wird“, wie Stierschneider sagt. Demnach sei es das Ziel, mit einer „runderneuerten Mannschaft unter den ersten sechs bis dieben“ der Regionalliga mitzuspielen.